In Afghanistan werden sie mit dem Tod bedroht, weil sie für die deutsche Regierung gearbeitet haben. Nun bekommt ein Teil der afghanischen Bundeswehr-Helfer in Deutschland Schutz. Doch ihre Ankunft verläuft oft chaotisch. Von Anna-Maria Deutschmann und Annette Miersch

Amir und Hamid liegen lachend in einer Schaukel und feuern ihren Papa an, der sie immer wieder anschubst. Je schneller sie schaukeln, desto mehr lachen sie. Sie wirken unbeschwert. Hamid ist sieben, Amir neun Jahre alt. So richtig können die beiden noch nicht verstehen, warum sie hier in Berlin-Marienfelde auf dem Spielplatz toben und nicht mehr zu Hause in Masar-e Sharif. "Wir waren in Afghanistan nicht mehr sicher", erzählt ihre Mutter Shakila Ghafury. "Eigentlich wollten wir nicht weg, wir lieben unsere Heimat. Aber die Taliban spüren alle auf, die für die Deutschen oder die Amerikaner gearbeitet haben. Wir hatten keine andere Wahl."

Ihr Mann hat elf Jahre als bewaffneter Sicherheitsmann für die Bundeswehr am Stützpunkt in Masar-e Sharif gearbeitet. Der 37-Jährige kontrollierte dort unter anderem Fahrzeuge auf Sprengsätze oder Personen auf Waffen, erzählt er. Er gehört zu den sogenannten afghanischen Ortskräften, die Deutschland nach dem Abzug der Bundeswehr aufnehmen will – mit ihren Familien sind es rund 2.500 Menschen.

Kurz vor Ende des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan erobern die Taliban immer mehr Gebiete. Jörg Schilling ist im März von seinem Auslandseinsatz in die Beelitzer Kaserne zurückgekehrt. Er sorgt sich um seine Kameraden. Anja Meyer hat ihn getroffen.

Visum bewilligt. Aber wie geht es dann weiter? Die Reise musste die Familie selbst organisieren, die rund 4.000 Dollar für den Flug aus eigener Tasche zahlen. So sehen es die Regeln der Bundesregierung zur sogenannten "eigenverantwortlichen Ausreise" zurzeit vor.

Am 11. Juli kommt die Familie in Schönefeld am BER an – auf sich allein gestellt und völlig orientierungslos, erinnert sich Mohammad Ghafury. "Vor Ort konnte uns niemand helfen, auch nicht die Polizei", sagt er. "Wir wussten nicht, wohin wir sollten. Also haben wir am Flughafen geschlafen." Er und seine Frau sprechen kein Deutsch, nur wenige Worte Englisch.

Am nächsten Tag holt ein Cousin die Familie am Flughafen ab und nimmt sie bei sich auf. Er telefoniert herum und schafft es, der Familie eine kleine Übergangswohnung in der Erstunterkunft Marienfelde zu organisieren.

Normalerweise hätten die Berliner Behörden die Familie vom Flughafen abholen und in eine Unterkunft bringen müssen, die aber wussten offenbar nicht Bescheid.