Bericht des 2. BER-Untersuchungsausschusses - Wir können fliegen, aber nicht bauen

16.07.21 | 06:09 Uhr

Der 2. BER-Untersuchungsausschuss des Berliner Parlaments hat seit 2018 das Bau- und Finanzdesaster auf der einstigen Flughafenbaustelle untersucht. Laut dem Abschlussbericht, der dem rbb vorliegt, wurde kein Fehler ausgelassen. Von Thomas Rautenberg

Am Fleiß der elf Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter hat es ganz sicher nicht gelegen, dass die Öffentlichkeit von der Arbeit des 2. BER-Untersuchungsgremiums in den vergangenen Jahren kaum etwas mitbekommen hat. In den 43 Ausschusssitzungen wurden insgesamt 57 Zeugen gehört, von früheren und aktuellen Flughafenchefs über Bauprofis, verantwortliche Politiker bis hin zum Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Auf 618 Seiten hat der Ausschuss schließlich aufgelistet, was in Schönefeld schiefgelaufen ist und was bei künftigen Großbauprojekten in Berlin besser gemacht werden soll. Dem rbb liegt der Abschlussbericht vor.



Auf der BER-Baustelle keinen Fehler ausgelassen

Nach den Zeugenaussagen Beteiligter gab es wohl kaum einen Planungs- und Baufehler, der auf dem BER nicht gemacht worden ist. Der erste datiert schon auf das Jahr 2008, als die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund entschieden hatten, das Hauptterminal T1 selbst zu bauen. Ursprünglich sollte ein Industrie- und Bankenkonsortium den Auftrag übernehmen und für alle Risiken geradestehen. Den Flughafeneigentümern war das Angebot aber zu teuer. So wurde der Staat schließlich selbst Bauherr, zitiert der Bericht Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup: "Insgesamt [...] ein problematischer Schritt. Dazu hätte ab 2007 [...] eine schlagkräftige eigene Bauorganisation bei der FBB aufgebaut werden müssen. Man hätte damals ehrlicherweise eingestehen müssen, dass die Aufhebung des Vergabeverfahrens erhebliche terminliche Konsequenzen hat."

Baupfusch hielt Einzug

Die Folgen dieser Entscheidung sind hinreichend bekannt: Durch den Terminverzug vor der ursprünglich geplanten Eröffnung des Flughafens BER am 3. Juni 2021 wurde hektisch und oft ohne jeden Plan gebaut. Bloß fertig werden, hieß die Devise. Die Fehler, die dabei gemacht wurden, sind den Verantwortlichen später nach und nach auf die Füße gefallen, beschrieb der damalige Flughafenchef Hartmut Mehdorn vor dem Ausschuss: "Als wir da waren, waren die Decken schön zu, alles war sauber, das Licht hat gebrannt. Wir konnten […] mit Fug und Recht glauben, dass das da oben alles in Ordnung ist. Und als die dann da Stichproben gemacht haben, sind die in Ohnmacht gefallen."

Wir konnten mit Fug und Recht glauben, dass das da oben alles in Ordnung ist. Und als die dann da Stichproben gemacht haben, sind die in Ohnmacht gefallen. Hartmut Mehdorn, ehemaliger BER-Chef

Die Brandmelde- und Sprinkleranlage funktionierten nicht wie sie sollten. Die Entrauchungsanlage war nicht im Ansatz genehmigungsfähig. Die Kabeltrassen waren völlig überbelegt, bestätigte der damalige BER-Technikchef Horst Amann: "Fakt war, dass er nicht funktionsfähig war. Also […] völlig überladene, auch gewichtsmäßig überladene Kabelpritschen, die so nicht hätten bleiben können. Fakt war, dass eine Durchmischung von verschiedenen Kabelarten vorlag, die aus Sicherheitsgründen so nicht hätten bleiben können, und es gab auch einfach fehlende Verbindungen. [...] Um dieses alles im Detail zu erfassen bei diesen unvorstellbaren Mengen und Kabellängen in diesem Gebäude hat mir einfach die Zeit nicht gereicht."

Jeder Fehler kostete Geld

Die Kosten für das Flughafenprojekt haben sich über die Jahre auf rund 6,5 Milliarden Euro nahezu verdreifacht. Und die Flughafengesellschaft braucht bis 2025 noch einmal 2,4 Milliarden Euro aus der Steuerkasse, um wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Gefragt ob sich der BER für die öffentliche Hand rechnen wird, antwortete der frühere BER-Bau- und Technikchef Carsten Wilmsen: "6,5 Milliarden Euro zu refinanzieren – ich lege mich da jetzt mal fest: Das werde ich nicht mehr erleben wahrscheinlich."

6,5 Milliarden Euro zu refinanzieren – ich lege mich da jetzt mal fest: Das werde ich nicht mehr erleben wahrscheinlich. Carsten Wilmsen, ehemaliger BER-Technikchef

Das darf sich nicht wiederholen

Um künftig teure Baupleiten wie in Schönefeld zu verhindern, listet der Untersuchungsausschuss einen ganzen Katalog von Forderungen auf. So soll bei vergleichbaren Bauvorhaben künftig eine Projektgesellschaft die Bauherrenfunktion übernehmen. Auch ständige Planänderungen während der Bauarbeiten dürften nicht mehr stattfinden. Und vor allem müssten Großprojekte von Anfang an ausreichend finanziert sein. Eine mögliche Teilprivatisierung des Flughafens wird kategorisch ausgeschlossen: Das, so der Ausschuss, würde zu einer Sozialisierung der bisherigen Kosten und einer Privatisierung künftiger Gewinne führen.

Ein Ausschuss, den kaum einer bemerkt hat

Der Ausschuss war am 28. Juni 2018 auf Druck der Opposition im Abgeordnetenhaus ins Leben gerufen worden: Der geplante Eröffnungstermin für den BER im Herbst 2017 war geplatzt. Ob der BER überhaupt jemals an den Start gehen würde, stand in den Sternen. Eine Steilvorlage natürlich für Parteien wie FDP oder AfD, die den Altflughafen Tegel offenhalten wollten. Doch dann wendete sich das Blatt: Ende Oktober 2020 wurde der BER fertig und Tegel wurde eine Woche später für immer aufs Altenteil geschoben. Die Corona-Krise kam und von fehlenden Kapazitäten am BER war plötzlich keine Rede mehr. Das öffentliche Interesse an der Arbeit des 2. BER-Untersuchungsausschusses war nahezu erloschen.

