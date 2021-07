In Berlin haben sich mehrere Tausend Menschen ausgelassen und bunt gekleidet zum 43. Christopher Street Day versammelt. Kurz nach Beginn der Demonstration um 13 Uhr hatten sich rund 35.000 Menschen in Mitte versammelt, wie ein Polizeisprecher rbb|24 sagte. Die Veranstalter hatten im Vorfeld 20.000 Teilnehmer angemeldet. Sollte die Versammlungsbehörde der Polizei die Zahl der Teilnehmenden am Montag bestätigen, wäre der CSD die größte Demonstration in Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie.

Der Demonstrationszug setzte sich von der Leipziger Straße am frühen Samstagnachmittag zunächst in Richtung Potsdamer Platz in Bewegung. Die Route geht vorbei am Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und soll an der Urania in Berlin-Schöneberg enden.



Trotz Alkoholverbots und strenger Sicherheitsauflagen wegen der Corona-Pandemie feierten und tanzten die Menschen am Samstag zu Techno-Bässen von mehreren Lastwagen und demonstrierten für die Rechte sexueller Minderheiten. Unter den Teilnehmen war auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Veranstalter und Polizei appellierten zwischendurch immer wieder an die Teilnehmenden, die Corona-Regeln einzuhalten. rbb-Reporter auf der Veranstaltung berichteten ebenfalls, dass nicht alle Demonstrierenden Masken trugen, auch die Abstandsregeln seien vielfach nicht eingehalten worden.