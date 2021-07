Christopher-Street-Day am Samstag - Auf dieser Route wird zum CSD in Berlin demonstriert

Bild: imago images/Bernd Elmenthaler

22.07.21 | 13:41 Uhr

Eine politische Demonstration für die Rechte der queeren Community - keine Party: So soll der Berliner Christopher-Street-Day in diesem Jahr sein. Zum Protestzug am Samstag werden 20.000 Menschen erwartet, es kommt zu zahlreichen Sperrungen.

Kein Alkohol, kontinuierlich Maske tragen, Abstand halten: Der Verein, der den Berliner Christopher-Street-Day organisiert, hat für den CSD im zweiten Pandemie-Jahr strenge Vorschriften ausgegeben. Weder essen, noch trinken, rauchen oder küssen ist innerhalb des Demonstrationszugs erlaubt, teilten die Organisator:innen auf ihrer Website mit [csd-berlin.de] mit. Unter dem Motto "Save Our Community - Save Your Pride" wird die "Demo mit Proteszug-Charakter" am Samstag durch Berlin-Mitte unterwegs sein - mit fünf Trucks, mehr als 70 Fußgruppen, Fahrrädern und Rikschas. Die Veranstalter:innen rechnen mit rund 20.000 Teilnehmenden.

imago images/Bernd Elmenthaler Am 24. Juli - Große CSD-Demo in Berlin kann mit 20.000 Teilnehmern stattfinden Was Corona im vergangenen Jahr noch verhinderte, ist Ende Juli wieder möglich: Die große CSD-Demonstration in Berlin ist von der Polizei genehmigt worden. Erwartet werden bis zu 20.000 Teilnehmende. Es sollen strenge Hygieneregeln gelten.

Treffpunkt ist die Leipziger Straße

Treffpunkt für den Protestzug wird ab 12 Uhr die Leipziger Straße sein - im Abschnitt zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer Straße. Ab 13 Uhr soll sich die Demonstration in Bewegung setzen - erst in Richtung Potsdamer Platz, dann weiter zum Brandenburger Tor. Wenn der Zug das Mahnmal für die von Nationalsozialisten ermordeten Homosexuellen passiert und am Holocaust-Mahnmal vorbeikommt, "wird die Musik der Trucks still sein", schreibt der Verein auf der Website. Nach dem Brandenburger Tor geht es in Richtung Siegessäule und abschließend zur Urania. Zwischen dem U-Bahnhof Wittenbergplatz, dem Nollendorfkiez und der Martin-Luther-Straße soll die Demonstration enden. Ob es eine Abschlusskundgebung geben wird, ist wegen der aktuellen Corona-Lage mit steigenden Infektionszahlen noch offen.

Diverse Straßensperrungen im Regenbogenkiez

Die Organisatoren gehen davon aus, dass eine große Anzahl der Teilnehmenden nach dem Ende der Demonstration nicht gleich nach Hause, sondern in den Regenbogenkiez geht, um dort die diversen Bars, Kneipen und Cafés zu besuchen. Deshalb werden am Samstag von 12 bis 24 Uhr die Motzstraße zwischen Nollendorfplatz und Martin-Luther-Straße, die Eisenacher Straße zwischen Kleist- und Nollendorfstaße, die Fuggerstraße zwischen Eisenacher- und Kalckreuthstraße sowie zwischen Martin-Luther-Straße und Ansbacher Straße und auch die Welserstraße zwischen Lietzenburger Straße und Finow-Grundschule für den Autoverkehr komplett gesperrt. Dort gilt in dieser Zeit ein absolutes Haltverbot. Das meldete das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

imago images/Stefan Boness 2 min Motto "Don't hide your Pride!" - CSD-Parade zieht durch das Netz statt durch Berlins Straßen Eine Million Menschen haben 2019 den Christopher Street Day bunt und politisch in Berlin gefeiert - ein Rekord. Doch Corona lässt solche Massen dieses Jahr nicht zu. Deshalb ziehen die Wagen unter anderem mit Rufus Wainwright und Rummelsnuff am Samstag durchs Netz.

CSD-Parade musste 2020 abgesagt werden

Im Mittelpunkt der Protestveranstaltung stehen Forderungen wie zum Beispiel die Vereinfachung der Vornamens und Personenstandsänderung für transsexuelle Personen oder die Abschaffung vom Blutspendeverbot für Schwule, Bi- und Transsexuelle. Bereits vor knapp vier Wochen demonstrierten unter dem Dach des "CSD Berlin Pride" mehrere Tausend Menschen in Berlin in drei Protestzügen. Im vergangenen Jahr wurde die CSD-Parade pandemiebedingt abgesagt, stattdessen wurde das Event online organisiert. In den Jahren zuvor hatte die Demonstration Hunderttausende Menschen auf die Straßen gelockt. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Intersexuellen erinnern. Der Protestzug geht zurück auf den 28. Juni 1969: Damals stürmten Polizisten in New York die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

