In Erinnerung an das Attentat wurden an der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee am Mittag Kränze niedergelegt. In Plötzensee unterhielten die Nationalsozialisten ein Strafgefängnis, in dem zahlreiche Beteiligte am Attentat des 20. Juli inhaftiert und hingerichtet wurden.

Am Nachmittag werden Bundeswehr-Rekrutinnen und -Rekruten auf dem Paradeplatz am Bendlerblock, dem Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, ihr feierliches Gelöbnis ablegen.