Im Rahmen eines Rückkehrprogramms deutscher IS-Anhänger aus Syrien und dem Irak sind in Berlin bisher 70 Personen eingetroffen. Diese Zahl nannte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung einer Zwischenbilanz des mit RKK abgekürzten Modellprojekts.



Im Sommer 2019 war es in Berlin und weiteren sechs Bundesländern eingeführt worden. Deutschen Staatsbürgern, die in den vergangenen Jahren in IS-Kriegsgebiete in Syrien oder im Irak ausgereist sind und dann zurückkehren, soll beim Weg zurück in die deutsche Gesellschaft geholfen werden. Im Vordergrund sollen dabei Reintegration und Deradikalisierung stehen.