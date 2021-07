sabubu Berlin Sonntag, 04.07.2021 | 13:06 Uhr

Der Staat ist nicht dafür da, in dicht bebauten Städten auf öffentlichen Flächen Parkplätze für Autos zur Verfügung zu stellen, die im Durchschnitt 23 Stunden am Tag herumstehen", so Günther.



lächerlich das ganze!!!

ich zahle also für die nutzung meines autos 100te euro an kfz steuern jährlich - für ca. 1std täglich!!!



was wollen die grünen eigentlich? wenn autos 23 std. am tag rumstehen, können sie doch zufrieden sein!



ich war noch nie so "erwartungsfreudig" auf eine wahl im september - ich weiß jedenfalls welche partei ich NICHT wähle!!!



lieben gruß