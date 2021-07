Am Samstag soll die erste Phase der Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren beginnen, wie die Initiative mitteilte. Dazu sei an der Hasenheide in Neukölln eine Kundgebung geplant.

Eine Berliner Bürgerinitiative will per Volksbegehren und Volksentscheid mehr Klimaschutz durchsetzen.

Lange konnte sich der Senat nicht auf ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz in Berlin einigen. Jetzt wird es konkret - Autos mit Verbrennungsmotoren sollen aus der Innenstadt verschwinden. Verkehrssenatorin Günther strebt das in weniger als zehn Jahren an.

Der Initiative "Klimaneustart" gehören 26 Partner an, darunter Wissenschaftlerinnen, Umweltunternehmer und Vertreterinnen der Klimaschutzbewegung "Fridays For Future". Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, ist eine von fünf Vertrauenspersonen der Initiative.

Ein Volksbegehren läuft in mehreren Stufen ab. Um es einzuleiten, müssen die Initiatoren in einer ersten Phase 20.000 Unterstützungsunterschriften sammeln. Wenn das gelingt, ist das Abgeordnetenhaus am Zug, es hat vier Monate Zeit, das Anliegen zu übernehmen. Tut das Parlament das nicht, folgt das eigentliche Volksbegehren.

Unterschreiben innerhalb von vier Monaten mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten für das Abgeordnetenhaus auf den Sammellisten, also rund 170.000 Menschen, folgt ein Volksentscheid. Der läuft wie eine Wahl ab.

Ein zugrundeliegender Gesetzentwurf gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten zugestimmt haben. Momentan sind dazu in Berlin mindestens rund 613.000 Ja-Stimmen erforderlich.



Zuletzt hatte die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" ein Volksbegehren auf den Weg gebracht. Am vergangenen Freitag überreichte die Initiative 349.658 Unterschriften. Das erforderliche Quorum sollte mit den bisher geprüften Unterschriften erreicht sein, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Freitag mit. Es kommt nun voraussichtlich am 26. September zum Volksentscheid, gleichzeitig mit den Wahlen zum Bundestag, zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen.



Sendung: Abendschau, 1. Juli 2021, 19:30 Uhr