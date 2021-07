Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Wochenende notwendig, um im Solarpark in Neuhardenberg einen brennenden Batteriespeicher zu löschen. Giftige Säure trat dabei aus. Jetzt ist eine Debatte über den Brandschutz von Solaranlagen im Gang.

Nach dem Brand in einem Batteriespeicher des Solarparks in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) am Wochenende wird über die Sicherheit solcher Anlagen in Brandenburg diskutiert. Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), will sich dazu am Dienstag mit dem Brandenburger Innenministerium beraten. Dabei soll es um Brandschutzkonzepte für Solaranlagen gehen und auch darum, welche Ausstattung die Feuerwehr für solche Löscheinsätze braucht.

In Märkisch-Oderland ist in der Nacht zu Sonntag ein Batteriegroßspeicher in Brand geraten. Die Anlage am Flugplatz Neuhardenberg musste mit einem Großaufgebot der Feuerwehr unter besonderen Schutzvorkehrungen gelöscht werden.

In dem Batteriespeicher am Flugplatz Neuhardenberg war in der Nacht zu Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Als die Lithium-Ionen-Akkus der Batterien mit dem Löschwasser in Berührung kamen, wurde hochgiftige Flusssäure freigesetzt - zwölf Feuerwehrleute befinden sich deswegen noch immer unter vorsorglicher Beobachtung im Krankenhaus.

Nach Angaben der Feuerwehr ist die Flusssäure in geringer Konzentration ausgetreten, sodass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden habe.



Die Polizei gab den Schaden unter Berufung auf den Betreiber des Solarparks mit rund einer Million Euro an. Ermittlungen zur Ursache des Brandes seien eingeleitet worden. Der Solarpark Neuhardenberg produziert Strom für 52.000 Haushalte und ist damit der größte in Europa.