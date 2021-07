Länder-Schulcloud - Prüfung bestanden

02.07.21 | 19:50 Uhr

Der Staat als Software-Entwickler: Die Skepsis gegenüber der Schulcloud war von Beginn an groß. Doch inzwischen ist sie, angeschoben durch die Pandemie, deutschlandweit gefragt. Hat sich das Projekt bewährt? Von Hanno Christ

Es ist eine verkehrte Welt an diesem Freitagmittag im Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI): Da stehen im Foyer drei Staatssekretärinnen aus Bildungsministerien in Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen und loben die länderübergreifende Zusammenarbeit. Ja, sie loben sie, als gäbe es den Förderalismus nicht. Und das ausgerechnet bei der Bildung, jenem Thema, wo sich die Länderchefs so ungerne in die Hefte spicken lassen. An diesem Mittag wird ein wenig gefeiert, dass man sich selbst überwunden und ein Projekt angeschoben hat, dessen Überlebensfähigkeit keine Selbstverständlichkeit war. Die Schulcloud des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts verlässt sozusagen die Kinderstube. In der Pandemie hat sie das Laufen gelernt – oder besser: Das Rennen. Waren es zu Beginn in Brandenburg gerade mal 50 Schulen, die die Cloud ausprobierten, ist die Zahl mittlerweile auf rund 700 geschnellt - von insgesamt über 900.

In Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen waren sie froh, dass die als Pilotprojekt gedachte Cloud zur Hand war, als Corona kam, als Schulen schlossen und sich Lehrer und Schüler teils über Monate nicht mehr in den Klassenräumen treffen konnten. "Wir hatten Glück, dass die Cloud da war und sich so fantastisch hat entwickeln lassen", schwärmt Thüringens Staatssekretärin Julia Heesen, "das wird auf keinen Fall auslaufen, nein. Das geht weiter."

Messenger-Dienst für Schüler?

Der Anfang war ruckelig: Mal lief die Cloud nicht stabil. Mal waren es Hackerangriffe oder Schüler, Lehrer und Eltern waren genervt oder schlicht überfordert mit den Möglichkeiten, die das neue Instrument bot. Oder es fehlte schlicht an Endgeräten, mit denen die Schüler hätten arbeiten können. Es mangelte an Schulungen und Ideen, den bislang analogen Unterricht in die digitale Welt zu retten. Die neue Cloud traf auf ein Heer von Nutzern und Kritikern zugleich. Gut ein Jahr später zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden und sichtlich stolz. Zeitgleich können nun Zehntausende von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schüler auf sie zugreifen. Die Cloud läuft nicht nur sicherer, sie ist auch gefragter denn je. Selbst die deutsche Schule in Kairo gehöre zu den Nutzern, heißt es. Man habe Anfragen aus mehreren Bundesländern, so Brandenburgs Staatssekretärin Ines Jesse. Obwohl Berlin nicht an der Kooperation teilnimmt, sind es doch einige Berliner Schulen, die offenbar lieber auf die Brandenburger Lösung setzen als auf die die landeseigene Schulplattform. Auch wenn die Pandemie irgendwann überstanden sei und Schule im Normalbetrieb laufe, beteuern alle Verantwortlichen, dass man nicht nur an der Cloud festhalten werde, sondern sie weiter entwickeln will. HPI-Projektleiter Matthias Luderich denkt beispielsweise über einen eigenen Messenger-Dienst nach, über den Lehrer und Schüler miteinander kommunizieren könnten.

"Zukunft wird Kombination aus Digital- und Präsenzunterricht sein"

Auch wenn die Pandemie irgendwann einmal Geschichte sei, die Zukunft des Lernens müsse Digitalisierung mitnehmen, meint der Geschäftsführer des HPI, Marcus Kölling. Vor allem hybride Formate, um auch Lehrer zu entlasten und letztlich mehr Zeit für die Interaktion in den Schulen zu haben. „Ich kann es persönlich verstehen, wenn nach der Pandemie die Lust auf den Präsenzunterricht da ist, aber die Zukunft wird eine Kombination aus Digital- und Präsenzunterricht sein“, ist sich Kölling sicher. Das Projekt Cloud zeigt, dass nicht jede Kommune und jedes Land etwas für sich entwickeln müsse.

Länder übernehmen

Nach vier Jahren in der Erprobung und Finanzierung durch den Bund, gehen nun Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen stärker in die Verantwortung. Nachdem in der ersten Phase das Bundesbildungsministerium maßgeblich finanzierte, steuern die Länder bis 2026 etwa 60 Millionen Euro bei, um die Lernplattform daten- und rechtssicher weiter zu entwickeln. Auch länderspezifische Zusatzangebote für alle Schulformen und Altersstufen soll es geben. Ab August übernimmt der von IT-Dienstleister Dataport Pflege und Wartung der Schulcloud. Dataport wird von den fünf norddeutschen Bundesländern und Sachsen-Anhalt getragen.

Kritiker von Entwicklung überrollt

Die Cloud hat sich zu einem länderübergreifenden Großprojekt entwickelt. Die Pandemie und die Notwendigkeit schneller Lösungen hat manche Kritik einfach überrollt, etwa die, ob man nicht auch auf vorhandene, marktreife Lösungen hätten setzen können, statt viel Geld in eine eigene Cloud zu stecken. Klar für die Entwickler ist, dass die Cloud weiterhin ihre Schwächen hat. Das Entwickler-Team sah sich wiederholt Hackerangriffen ausgesetzt. Urheber unbekannt. Ein Grund, weshalb es auf eine rein deutsche Lösung setzte, d.h. nicht auf Know-how aus anderen Staaten wie den USA oder China. Von plötzlichen Porno-Angriffen wie bei Zoom-Klassen-Konferenzen ist allerdings bei der Cloud nichts bekannt. Fest stehe aber auch, so ein an der Cloud-Entwicklung beteiligter Lehrer, dass man Jahre verschlafener Digitalisierung nicht innerhalb von wenigen Monaten aufholen könne.

