Debatte um Impfpflicht - Berliner Schulleiter wünschen sich Impfpflicht, aber glauben nicht dran

Bild: dpa/Gregor Fischer

13.07.21 | 18:04 Uhr

Frankreich will die Coronaimpfung für manche Jobs zur Pflicht machen - und tritt damit auch in Deutschland eine Debatte los: Die Bundesregierung ist gegen solch eine Pflicht, der Ethikrat in der Sache uneins und an den Berliner Schulen herrscht Skepsis.

In der Debatte um eine Impflicht für bestimmte Berufsgruppen sehen Berliner Schulleitungen wenig Chancen auf eine Durchsetzung bei Lehrerinnen und Lehrern.



Die Vorsitzende des Interessenverbandes der Berliner Schulleitungen, Astrid-Sabine Busse, sagte im rbb, eine Impfpflicht wäre an sich gut, insbesondere wenn die Impfquote nicht weiter steigt. Doch auch ohne solch eine Pflicht sei sie optimistisch, dass sich die überwiegende Mehrzahl der Lehrer in Berlin impfen lasse.

Astrid-Sabine Busse Bild: dpa/Christoph Soeder

Ihr Optimismus speise sich aus den aktuellen Zahlen an ihrer Einrichtung - sie ist Leiterin der Grundschule in der Köllnischen Heide in Neukölln. Dort habe die Impfquote unter den Lehrerinnen und Lehrern zu Ferienbeginn bei 60 Prozent gelegen. Das Lehrpersonal in den Schulen ist besonderen Corona-Gefahren ausgesetzt, da das Gros der Schüler - zumindest Kinder unter zwölf Jahren - bislang nicht geimpft wird aufgrund der wenig erforschten möglichen Nebenwirkungen bei Jüngeren.

Uneinigkeit im Ethikrat - Einigkeit in der Bundesregierung

Doch schon im Deutschen Ethikrat besteht Uneinigkeit darüber, ob es eine berufsbezogene Impf-Pflicht geben soll. Ratsmitglied Wolfram Henn fordert die Impfpflicht vor allem, um auch die Kinder zu schützen. Die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx sagte dagegen, es brauche keine solche Pflicht, da es andere Schutzmöglichkeiten gibt. Nach Beratungen im Robert Koch Institut teilten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag mit, sie lehnten die Impfpflicht ebenfalls ab. Eine Pflicht, wie sie in Frankreich oder Griechenland geplant ist, soll es in Deutschland nicht geben.



In Frankreich müssen sich Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen bis Mitte September impfen lassen, sonst dürfen sie nicht mehr arbeiten und werden nicht mehr bezahlt, hatte die Regierung angekündigt. Griechenland hat ähnliches vor. Zudem sollen in beiden Ländern nur noch Geimpfte, Geteste und Genesene in Clubs, Restaurants oder Konzertsäle dürfen.



Derzeit verlangsamt sich das Impftempo

"Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat", sagte Spahn. "Wir haben gesagt, es wird keine Impflicht geben". Vertrauen könne man durch Werbung für die Impfung gewinnen, sagte die Bundeskanzlerin. Sie appellierte an alle, "die noch unsicher sind": "Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemandem, dem Sie nahe stehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben." Eine Impfung bewahre nicht nur vor schwerer Krankheit, sondern auch vor den belastenden Beschränkungen des Alltags.



In Deutschland sind inzwischen 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, das sind rund 35,8 Millionen Menschen, wie das RKI am Dienstag mitteilte. 48,8 Millionen (58,7 Prozent) sind mindestens einmal geimpft. Das Impftempo

verlangsamt sich aber. Hatte die Regierung in der vergangenen Woche noch von einer "sehr lebhaften Impfkampagne" mit durchschnittlich 700.000 täglich verabreichten Impfdosen berichtet, waren es am Montag nur noch knapp 450.000.

