Am 03. Juli tritt eine EU-Verordnung in Kraft, die Einwegplastik massiv einschränken soll. Doch Verbraucher an Berliner Currywurstbuden oder Straßenständen werden davon zunächst kaum etwas bemerken. Von Thomas Rautenberg

Es ist Wochenmarkt am Wittenbergplatz – das Geschäft an Witty's Currywurststand brummt. Bratwurst und Pommes werden im Akkord über die Ladentheke gereicht. Mit jeder Portion wird auch eine kunststoffbeschichtete Pappe ausgegeben. Wenig später fliegt sie in den Müll. Das ist wohl der Kreislauf vor jedem Berliner Imbiss.

Die neue Plastikmüllverordnung der EU, die an diesem Samstag in Kraft tritt, wird daran zumindest bei Witty's wenig ändern. Plastikgeschirr gibt es nicht, auch auf Kunststoffbecher für den Kaffee to go hat der Anbieter längst verzichtet.



Nur die Pappen, auf denen die Bratwurst ausgereicht wird, stehen nun de facto auf dem Index. Das macht bei Witty´s knapp 20 Prozent der Verpackungsmittel aus, schätzt Geschäftsführer Roland Türk. "Die neuen Pappen, die wir in den nächsten Tagen bekommen werden, haben keinen Kunststoffanteil mehr. Sie sind besser recyclebar, werden aber auch ein paar Cent mehr kosten", kündigt er an.

Insgesamt steht das Unternehmen mit seinen drei Standorten an der Friedrichstraße, am Flughafen BER und am Wittenbergplatz vor keiner allzu hohen Hürde. Bei anderen Imbissen und Schnellrestaurants, wo das Essen bislang auf Plastiktellern und mit Kunststoffbesteck serviert wurde, könnte es da schon härter zur Sache gehen. Zumal der Markt für alternatives Verpackungsmaterial inzwischen ziemlich abgegrast ist.