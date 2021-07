Flutkatastrophe - Stübgen will nicht an Zuständigkeiten beim Katastrophenschutz rütteln

Wurde früh genug gewarnt? Sind die Strukturen im Katastrophenschutz noch zeitgemäß? Wer trägt die Schuld an den Folgen der Flutkatastrophen? Auch in Brandenburg diskutieren Verantwortliche.

Die Debatte um Konsequenzen für die Organisation des Katastrophenschutzes in Deutschland weiter. Es geht dabei um die Kritik, dass Warnungen der Meteorologen die Menschen vor Ort zu spät erreicht hätten.

Stübgen stützt Seehofer

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) stellt sich dabei an die Seite des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU). Stübgen sieht nach eigenen Angaben keine Notwendigkeit, an der Trennung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern zu deuteln. Er betonte, dass Brandenburg bereits gut aufgestellt sei. Allerdings müsse bei der Warnung der Bevölkerung nachgebessert werden, sagte Stübgen am Dienstag dem rbb.

Zuletzt sah sich Seehofer massiver Kritik ob des Infoverhaltens des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bezug auf besagte Wetterwarnungen ausgesetzt, für das er als Innenminister Verantwortung zeichnet. Seehofer wies die Anwürfe zurück. Gleichwohl erklärte der Bundesminister, dass er nicht ausschließe, dass das eine oder andere verbessert werden müsse. Dies habe aber nichts mit der föderalen Struktur des Katastrophenschutzes zu tun, unterstrich Seehofer.

Stübgen bestätigte auf Radioeins: "Wir als Land haben im Wesentlichen eine korrigierende Funktion und der Bund ist für die Katastrophenwarnung der Bevölkerung zuständig." Bei möglichst schneller Information der Einsatzkräfte sei Brandenburg vorbildlich. "Wir haben aber deutliche Lücken bei der Warnung der Bevölkerung", räumte der CDU-Politiker ein. Daran arbeite man. Der Bund hat laut Stübgen ein Programm mit 86 Millionen Euro aufgelegt, um gerade auch die Sirenen-Infrastruktur weiter auszubauen. "Hier müssen wir dran arbeiten", unterstrich er.

Woidke flankiert eigenen Innenminister

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte in diesem Kontext, das Brandenburg gerade aus den Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte gelernt habe. "Wir haben mittlerweile wahnsinnig viel Geld beispielsweise in Deichbauten investiert", sagte er am Dienstag dem rbb. Daher sei Brandenburg schon heute relativ gut aufgestellt. "Allerdings ist das kein Ruhekissen. Wir müssen uns weiter gut vorbereiten und die notwendigen Investitionen vornehmen." Vor allem dürfe der Klimaschutz nicht vergessen werden, unterstrich Woidke.

Hochwasserschutz ist "Gemeinschaftsaugabe"

Zuvor hatte sich der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, dafür ausgesprochen, dass sich der Bund stärker am Hochwasserschutz beteilige. Um Infrastruktur wie Abwasserleitungen oder Deiche an die Klimaveränderungen anzupassen, müsse viel Geld investiert werden, sagte er am Dienstag dem rbb. "Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir bisher bei den Kommunen und Ländern ablegen", so Messner im rbb-Inforadio. "Hier müssen wir zusammenarbeiten, damit wir die Investitionen stemmen können." Messner mahnte schnelles Handeln an - die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeige, wie nötig das sei. "Es müssen oft erst Schocks kommen, damit wir verstehen, dass wir uns bewegen müssen", betonte er.

Keine voreiligen Schuldzuweisungen

In der Debatte um mögliche Versäumnisse beim Katastrophenschutz mahnten mehrere Verbände davor, zu früh mit der Aufarbeitung zu beginnen oder Schuldzuweisungen vorzunehmen. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) "nach der akuten Nothilfe eine glasklare Analyse" dessen, was für die Zukunft aus der Unwetterkatastrophe zu lernen sei. Als Beispiel nannte er "Konsequenzen für die künftige Kommunikation bei Extremwetter". So habe etwa das Zusammenbrechen von Festnetz und Mobilfunknetz die Kommunikation erschwert.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband sprach sich für "eine Aufarbeitung und Evaluierung" für die Zeit nach dem noch laufenden Einsatz aus. "Dabei ist auch zu klären, ob etwa Warnsysteme angepasst werden müssen - beispielsweise mit der analog angesteuerten Sirene als Ergänzung zu digitalen Medien", sagte Verbandspräsident Karl-Heinz Banse der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag).

