Unterbringung von Wohnungslosen als Geschäftsmodell - 900 Euro Miete für acht Quadratmeter voller Ungeziefer

Bild: dpa

12.07.21 | 08:25 Uhr

Überteuerte private Unterkünfte für Wohnungslose sind ein Auslaufmodell – so will es die Politik. Bürokratie verhindert jedoch schnelle Lösungen. Anbieter verdienen auf Kosten der Steuerzahler nach wie vor ein Vermögen. Von Tina Friedrich und Torsten Mandalka

Gerhard Herholz hat seit 14 Jahren keine eigene Wohnung mehr. Seit sein Geschäft und seine Ehe gescheitert sind, lebt er auf der Straße oder in Zimmern, die ihm von der Sozialen Wohnhilfe der Berliner Bezirke zur Verfügung gestellt werden. Offiziell heißt das dann: Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Gerhard nennt es "Kaninchenstall": "In diese kleinen Räume dürfen die Menschen maximal eine Tasche und einen Koffer mitbringen, sich nicht einrichten oder niederlassen. Es ist kein Leben. Es ist ein Warten."

Von 18 Unterkünften, die er im Lauf seines wohnungslosen Lebens kennengelernt hat, seien nur zwei wirklich gut gewesen, erzählt Gerhard Herholz. Zur Demonstration zeigt er Fotos von Weihnachten 2020. Da wohnte er für einige Tage in einer Unterkunft für Wohnungslose und Geflüchtete in der Goerzallee. Auf den Bildern sind seine Arme und Beine überzogen von roten Pusteln und Bissspuren. Er hatte Ungeziefer in der Matratze. "Ich habe überall Bisse gehabt am ganzen Körper, Beine, Rücken, überall. Die Tiere nisten sich unter der Haut ein. Wenn du auf der Straße lebst, kriegst du das nie wieder weg."

Provisorium wird zum Dauerzustand

Er schnürt seine Kleidung in eine Plastiktüte, hält durch. Am Ende schlief er nur noch auf einem Stuhl statt in seinem Bett, erzählt Gerhard Herholz. "Draußen war es saukalt. Zurück auf die Straße konnte ich nicht. Erfrieren wollte ich nicht." In einem anderen Zimmer hatte er zuvor bereits Kakerlaken hinter dem Kühlschrank aufgeschreckt. Als Ersatz bekam er das Zimmer mit der verseuchten Matratze. Kurz nachdem er sich beschwerte, wurde er vor die Tür gesetzt. Der Anbieter der Unterkunft äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

ASOG-Unterkünfte heißen die Heime im Behördendeutsch, weil sich die Bezirke bei ihrer Belegung auf das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin berufen, Paragraf 17: Behörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden. Die Unterbringung in solchen Heimen ist als Überbrückung gedacht, bis der Mensch in eine reguläre Wohnung ziehen kann. Die Kosten tragen die Bezirke. Mehr als 30.000 Menschen leben so in Berlin, Geflüchtete mit abgeschlossenem Asylverfahren, Wohnungslose und Obdachlose. Senat und Bezirke sprechen von bis zu 50.000 Menschen, die in Berlin wohnungslos sind. Weil aber bezahlbare Wohnungen fehlen, wird aus dem Provisorium oft ein Dauerzustand.

Quadratmeterpreise über 150 Euro

Seit der Flüchtlingskrise 2015 stehen ASOG-Unterkünfte immer wieder in der Kritik, wegen ihrer hygienischen Zustände ebenso wie wegen dubioser Anbieter, die sehr hohe Tagessätze von den Bezirken verlangen und Millionen mit schäbigen Zimmern verdienen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach trat 2016 mit dem Versprechen an, das Problem zu lösen. Doch viele Unterkünfte sind bis heute Gelddruckmaschinen für ihre Betreiber.



Für Gerhard Herholz' acht Quadratmeter großes Zimmer voller Ungeziefer in Lichterfelde bezahlte der Bezirk seines Wissens um die 30 Euro pro Tag. Von dieser Rechnung ausgehend kostet das Zimmer den Bezirk also rund 900 Euro pro Monat, umgerechnet mehr als 100 Euro pro Quadratmeter – wenn der Vermieter den Raum durchgängig belegen kann. In Steglitz bekam ein Anbieter 2019 für ein 24 Quadratmeter großes Zimmer rund 3.800 Euro pro Monat, weil er darin eine fünfköpfige Familie unterbrachte. 158 Euro pro Quadratmeter. Ein Beleg über diese Kostenübernahme liegt der Redaktion rbb24 Recherche vor.

Wanzenbefall als häufiges Problem

In Moabit bezahlt der Bezirk Mitte derzeit für eine sechsköpfige Familie in zwei Zimmern 6.300 Euro pro Monat an den Betreiber. Auch in diesem Fall liegt der Beleg über die Kostenübernahme dem rbb vor. Das Bezirksamt Mitte kommentiert auf Anfrage die Vertragsdetails nicht. Ein Video aus dieser Unterkunft zeigt ein Wanzennest hinter aufgeplatzter Tapete, schwarz von den Ausscheidungen, und mehrere krabbelnde Tiere.



Das Bezirksamt bestätigt auf rbb-Anfrage den Wanzenbefall. Er sei nicht rechtzeitig bemerkt worden, "da die ehemaligen Bewohner des Zimmers den Bettwanzenbefall dem Betreiber nicht gemeldet hatten". Nach der Meldung sei der Befall erfolgreich beseitigt worden. Das Bezirksamt ergänzt, dass die Familie nach wie vor in dieser Unterkunft wohne, und angegeben hätte, "dort gerne zu wohnen." Bettwanzenbefall sei darüber hinaus nicht unbedingt ein Zeichen vernachlässigter Hygiene, sondern "ein globales Problem insbesondere im Hotel- und Übernachtungsgewerbe".



Martina Mauer vom Flüchtlingsrat Berlin berichtet rbb24 Recherche von regelmäßigen Beschwerden aus verschiedenen ASOG-Unterkünften. "Sei es über die baulichen Verhältnisse dort, über die fehlenden Ansprechpartnerinnen, über die Überbelegung. Auch Wanzenbefall ist ganz häufig Thema." Aus Sicht des Flüchtlingsrats sehen einige Bezirke ihre Aufgabe lediglich darin, eine Unterkunft als Schutz vor Wind und Wetter bereitzustellen. "Das bedeutet im Endeffekt eine massive Entrechtung und eine extreme Beschneidung der Selbstbestimmung, also der Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen", kritisiert Mauer.

Mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr

Einheitliche bezirksübergreifende Qualitätsstandards gibt es nicht. Neben Ungeziefer und mangelnder Reinigung ist die Überbelegung das größte Problem. Eigentlich sollten sich höchstens zwei Menschen ein Zimmer teilen müssen, findet Detlef Wagner (CDU), Sozialstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf. Er weiß, dass es dennoch Anbieter gibt, die aus Geldgier deutlich mehr Menschen in einen Raum pferchen. "Das ist Abzocke. Mehr brauch ich dazu nicht zu sagen", sagt Wagner. Die Tagessätze verhandeln die Bezirke direkt mit den Anbietern. Diese liegen zwischen 12 und 68 Euro pro Tag und Bewohner, wie mehrere parlamentarische Anfragen aus dem Frühjahr 2020 ergaben. Wer lediglich vier Wände und eine rudimentäre Einrichtung zur Verfügung stellt, verlangt weniger. Wer darüber hinaus Wachschutz, Reinigungsdienst und Sozialarbeit anbietet, verlangt mehr. Der Bezirk zahlt, weil die Plätze gebraucht werden. Berlin gibt deshalb jährlich mehr als 200 Millionen Euro aus Steuermitteln für die Unterbringung aus.

Unkontrollierte Unterkünfte am Netz

Die Wurzeln des Problems liegen in der Überforderung Berlins mit der Flüchtlingskrise, sagt Wagner, der die Geschichte seit ihren Anfängen kennt. 2015 und 2016 war er für das Landesamt für Flüchtlinge tätig. Damals seien Verträge teilweise unter hohem Druck geschlossen worden, ohne Kontrollen oder Qualitätsvorgaben, sagt er. Manche dieser Unterkünfte seien bis heute nicht überprüft worden. "Wir haben noch sehr alte Unterbringungen mit dabei, die einen Standard haben, den wir heute, zumindest in meiner Verantwortung, ablehnen würden. Aber ich sage es ganz konkret nochmal: Es sind immer noch solche Unterbringungen am Netz." Heute ist er als Stadtrat verantwortlich für die Wohnsituation von sieben bis achttausend wohnungslosen Menschen. Zumindest in seinem Bezirk, so Wagner, seien alle Unterkünfte überprüft. Er wünscht sich mehr Spielraum für eigenständige Entscheidungen, zum Beispiel als Bezirk Wohnungen anmieten zu dürfen. Diese Wohnungen würden selbst in einem teuren Segment häufig günstiger sein als eine ASOG-Unterkunft. "Es könnte doch möglich sein, für eine teure Wohnung 1.500 Euro Miete zu bezahlen, und dort eine WG einzurichten." Doch für Menschen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, gelten Richtwerte für "angemessene" Mieten. Luxuswohnungen verstoßen gegen dieses Angemessenheitsprinzip. Deshalb darf Wagner keine 1.500-Euro-Wohnung anmieten, sondern muss die schlechte Behelfsunterkunft bezahlen. "Das ist ein Unding."

Zumal unter den Profiteuren der hohen Tagessätze immer wieder die gleichen alten Bekannten auftauchen. Gerhard Herholz wohnte über Weihnachten 2020 beispielsweise in einer Unterkunft des Betreibers Mansio. Dasselbe Haus in der Goerzallee wurde noch 2017 von der Gierso Boardinghaus GmbH als Flüchtlingsunterkunft betrieben. Dann verlor die Gierso sämtliche Aufträge für die Unterbringung von Flüchtlingen. Gierso-Geschäftsführer Tobias Dohmen ist auch Geschäftsführer der Mansio GmbH. Eine Anfrage des rbb dazu ließ Dohmen unbeantwortet.

Gesamtstädtische Unterbringung erst 2022

Seit sechs Jahren wird nun an einer gesamtstädtischen Lösung gearbeitet. Sie soll sowohl die Qualitätskontrollen als auch die Preisgestaltung transparenter machen, und den Bezirken gleichzeitig die Koordination der belegten und freien Plätze erleichtern. Kernstück ist eine Buchungssoftware, auf die alle Bezirke zugreifen können. Anfang 2021 hat nun nach langem Ringen ein Pilotprojekt in fünf Unterkünften begonnen. Für drei der fünf Unterkünfte ist Wagner zuständig. Dass die Entwicklung dieser Software sechs Jahre braucht, schiebt Wagner auf die Bürokratie. Der Berliner Föderalismus verlangsame alles. 2022 soll die Gesamtstädtische Unterbringung in den Regelbetrieb gehen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach spricht von einem "Systemwechsel". Bis dieser Wechsel wirklich vollzogen ist, also alle ASOG-Unterkünfte in das neue System eingepflegt sind, rechnet Breitenbach mit zwei bis drei Jahren. Bis dahin bleibt es dabei, dass jeder Bezirk allein verantwortlich ist für menschenwürdige Unterkünfte. Und für viele Vermieter bleibt das System eine Goldgrube. Wagner sieht es dennoch positiv: "Wir hatten sechs Jahre Zeit. Wenn wir nun im siebten Jahr anfangen, Menschen, die wirklich Geld mit dem Leid von Menschen verdienen, vom Markt zu nehmen, dann haben wir zumindest auf diesem Gebiet viel erreicht."

Kleine Fortschritte

Elke Breitenbach gehörte damals, als sie noch in der Opposition war, zu den schärfsten Kritikerinnen des Systems. Heute wird sie kritisiert dafür, in ihrer Regierungszeit keine Lösung gefunden zu haben. Doch es gibt kleine Fortschritte. Es soll mehr verfügbare Wohnplätze in besseren Häusern geben. Breitenbach plädiert kurz vor der Abgeordnetenhauswahl dafür, zehn Prozent der Wohnungen in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften freizuhalten für die Unterbringung wohnungsloser Menschen. Umsetzen müsste das allerdings die nächste Berliner Regierung. Gerhard Herholz wohnt nun in einer Unterkunft, die er die zweitbeste seiner wohnungslosen Zeit nennt. Er hat ein sauberes Einzelzimmer.

Sendung: Abendschau, 12.07.2021, 19.30 Uhr