Neue "Zentralstelle Hasskriminalität" - Brandenburg verstärkt Kampf gegen Hetzer

01.07.21 | 11:14 Uhr

Nur 359 Ermittlungsverfahren gab es 2020 in Brandenburg wegen Hasskriminalität. Die Generalstaatsanwaltschaft schätzt, dass es künftig 6.000 Verfahren pro Jahr geben könnte - wegen eines neuen Gesetzes und einer neuen Einrichtung. Von Oliver Soos

Die neue "Zentralstelle Hasskriminalität" bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel nimmt am Donnerstag ihre Arbeit auf, mit zwei zuständigen Staatsanwälten. Zeitgleich tritt das bundesweite "Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität" in Kraft. Demnach müssen Anbieter von sozialen Netzwerken strafbare Inhalte dem Bundeskriminalamt melden, das diese dann an die zuständigen Staatsanwaltschaften weiterleitet. Dadurch könnte sich die Zahl der Ermittlungsverfahren in Brandenburg, laut Schätzung der Generalstaatsanwaltschaft, fast um das Zwanzigfache erhöhen. Dabei geht es vor allem um Drohungen und Beleidigungen im Netz, um Antisemitismus, Rassismus oder Homophobie.

Zahl der Ermittlungsverfahren könnte sich massiv erhöhen

Die Brandenburger Justizministerin, Susanne Hoffmann (CDU), erwartet nach eigener Aussage einen spürbaren Effekt. "Die Bevölkerung wird merken, dass es hier nicht um Bagatelldelikte geht und der ein oder andere Täter wird sich gut überlegen, inwieweit er sich im Internet noch offen rechtswidrig und strafbar äußert, wenn er merkt, dass er künftig zur Rechenschaft gezogen wird", sagt sie. Doch auch Beleidigungen und Angriffe in der realen Welt würden zur Aufgabe der neuen Zentralstelle gehören.

Dass Hetzer straflos davonkommen, hat Lars Bergmann von der "Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwule und Trans* Belange" in Potsdam oft erlebt. Er erzählt von einem typischen Beispiel: "Wenn wir mit unserer Akzeptanzkampagne in den Brandenburger Landkreisen touren und das im Internet ankündigen, dann dauert es meist nur wenige Tage, bis die ersten Trolle in unseren Kommentarspalten auftauchen und es ist dann teilweise sehr zünftig, was dort abgelassen wird." Immer wieder kommt es zu menschlichen Herabwürdigungen, die Bergmann anzeigt. "Wir gehen teilweise mit jungen Leuten auf Brandenburger Marktplätze und da geht es auch um unsere Sicherheit", sagt Bergmann. Was aus den Anzeigen wird, bekommt er in der Regel nicht mit. Doch immerhin werde ermittelt, in der Regel gegen konkrete Internetuser.

Alltägliche Hetze belastet Betroffene

Schwieriger sei es mit der alltäglichen Hetze. Bergmann sagt, er habe sich da ein dickes Fell zugelegt. Als Vater einer leiblichen Tochter höre er öfters, dass er als Schwuler kein Kind haben sollte. Das akzeptiere er als freie Meinungsäußerung. Schwieriger seien für ihn dagegen die Beleidigungen, die ihm immer wieder auf der Straße zugerufen werden. "Das geht los mit Schwulenwitzchen die gemacht werde, über 'Verpiss dich!' oder 'Hau ab!', bis hin zu Sprüchen wie 'Unter Adolf hätten sie Menschen, wie dich vergast'." Bergmann erzählt, dass er ein bis zwei Anzeigen pro Jahr erstatte, die alle im Sande verliefen, weil er die Täter immer nur beschreiben, aber nicht mit Namen nennen könne. Da gehe es dann vor allem darum, dass die Fälle in der Statistik auftauchen. In die neue Brandenburger Zentralstelle Hasskriminalität setzt Bergmann allerdings einige Hoffnungen. "Es ist ein wichtiger Anfang und es ist gut, dass wir Ansprechpartner bei der Staatsanwaltschaft haben. Die Frage ist nur, ob zwei Staatsanwälte ausreichen werden."

Linke fordern Beauftragten für Hasskriminalität

Da äußern auch die Brandenburger Linken ihre Zweifel. "Es ist meines Erachtens nach eine vertane Chance, in diesem Bereich eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen", sagt die justizpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion, Marlen Block. Sie kritisiert, dass zwei Staatsanwälte, die ohnehin schon bei der Generalstaatsanwaltschaft arbeiten, einfach nur neue Aufgaben hinzubekämen. Besser wäre ein Beauftragter für Hasskriminalität, mit eigenem Mitarbeiterstab, der auch mit Social Media-Anbietern und Opferinitiativen in Kontakt treten könne, so Block. Diese Kritik weist Justizministerin Hoffmann zurück. Die beiden Staatsanwälte seien Ansprechpartner für alle Seiten, für das Bundeskriminalamt, für Plattformanbieter und für Opfer. Sie würden die Ermittlungsarbeit, die nach wie vor in speziellen Abteilungen der Staatsanwaltschaften Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin stattfindet, koordinieren und kontrollieren und in besonderen Fällen auch selbst ermitteln. Außerdem gebe es die Möglichkeit, zusätzliche Staatsanwälte beizuziehen und man halte sich auch die Option offen, die Zentralstelle personell aufzustocken, wenn nötig, so Hoffmann.

Kritik an Cottbuser Staatsanwaltschaft

Skepsis kommt allerdings auch vom Verein "Opferperspektive e.V." in Potsdam, der unter anderem Opfer von Rechtsextremismus betreut. Martin Vesely von der Opferperspektive spricht von einem "Justizversagen" bei der Verfolgung rechter Gewaltdelikte speziell in Südbrandenburg und von "jahrelangen Verfehlungen" der Staatsanwaltschaft Cottbus. Als jüngstes Beispiel nennt er ein Verfahren gegen einen Neonazi, der 2018 bei einer "Zukunft Heimat"-Demonstration in Cottbus die Geschäftsführerin der Opferperspektive bedroht und sexistisch beleidigt habe. Das Verfahren sei nun nach drei Jahren wegen Verfahrensfehlern geplatzt, so Vesely. Auch die Linken-Politikerin Marlen Block sieht in Cottbus ein Problem. "Bei der dortigen Staatsanwaltschaft und den dortigen Gerichten liegen die Verfahren oft sehr lange und werden dann schnell sehr alt", sagt sie. "Da braucht es einen neuen Blick, welche gesellschaftliche Relevanz diese Taten haben und dass sie mit einer anderen Eilbedürftigkeit bearbeitet werden müssen." Marlen Block fordert beim Kampf gegen Rechtsextremismus in Südbrandenburg ein ähnliches Engagement wie in Berlin beim Kampf gegen die Clankriminalität. Martin Vesely sagt, hoffe, dass die neue Zentralstelle Hasskriminalität dafür sorgen könne, dass in Brandenburg koordinierter gegen gewalttätige rechtsextreme Strukturen vorgegangen werde. Justizministerin Hoffmann weist die generelle Kritik an der Cottbuser Staatsanwaltschaft zurück und weist darauf hin, dass Ermittlungen im Bereich Hasskriminalität oft sehr komplex seien. Ein Problem gibt es laut der Ministerin allerdings bei den Verfahrensdauern vor Gericht, wie in vielen Justizbereichen in Brandenburg. Das Problem werde in dieser Legislaturperiode mit einem deutlichen Personalaufbau angegangen, so Hoffmann.

