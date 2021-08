Bild: Stiftung Berliner Mauer/Edmund Kasperski

1981, Potsdamer Platz: Kunden stehen vor einem Imbissstand unmittelbar an der Grenzmauer am Potsdamer Platz, dahinter der Fernsehturm am Alexanderplatz und eine Grenzleuchte. Mit der Zeit wird das Leben im Schatten der Mauer zum Westberliner Alltag. An besonderen Orten, wie hier am Potsdamer Platz, werden die Grenzanlagen aber schon zum Touristenziel. Es siedeln sich Souvenir-Shops und Imbissstände an. Die Absperrung am Bürgersteig markiert die Sektorengrenze auf Westseite, während die Grenzmauer einige Meter zurückgesetzt auf Ostberliner Territorium steht.