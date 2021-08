Mit einer Sternfahrt zum Bundesverkehrsministerium will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Sonntag in Berlin für mehr Verkehrssicherheit demonstrieren. Konkrete Forderungen sind etwa mehr Tempo 30, geschützte und breite Fahrradwege sowie sichere Kreuzungen.

Für die Demonstration unter dem Motto "Radwege verbinden Bezirke - sicher auf der B96/B96a" hat der ADFC 2.000 Teilnehmer angemeldet. Auf vier Routen führt die Fahrraddemo ins Regierungsviertel: Startpunkt im Nordwesten ist Birkenwerder, im Nordosten Schönfließ. Die Südwest-Route beginnt in Lichtenrade und der südöstliche Startpunkt liegt am S-Bahnhof Adlershof. Am Bundesverkehrsministerium ist am Nachmittag eine Kundgebung geplant.