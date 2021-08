Kujat hält diese Einschätzung für falsch, wie er im rbb sagte. Die aktuelle Entwicklung sei spätestens seit Anfang vergangenen Jahres absehbar gewesen, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump angekündigt habe, den Einsatz in Afghanistan beenden zu wollen und Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban aufzunehmen. Für Kujat hat der Rückzug bereits 2014 begonnen, als der damalige US-Präsident Barack Obama abrupt von einem Kampf- in einen Ausbildungseinsatz umgeschaltet habe.

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat den Bund für den unkoordinierten Einsatz in Afghanistan kritisiert. Im rbb-Inforadio sagte er am Mittwoch, dass die schnelle Machtübernahme der Taliban seit Jahren absehbar gewesen sei. Er widersprach damit dem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der Anfang der Woche gesagt hatte: "Wir alle haben die Entwicklung falsch eingeschätzt."

Brandenburg will als zentrale Erstaufnahme afghanische Ortskräfte aufnehmen, die ersten sollen am Donnerstag eintreffen. Auch Berlin steht bereit: Hier werden laut Sozialsenatorin Breitenbach die Aufnahmekapazitäten erhöht.

Den Erfolg der Taliban schreibt Kujat auch dem unkoordinierten internationalen Einsatz zu. Die internationale Gemeinschaft habe kein gemeinsames Konzept gehabt: "Wir haben die Verantwortung für die politischen Maßnahmen, also zum Beispiel Ausbildung der Polizei, Bildung eines landesweiten Justizsystems, und so weiter, auf verschiedene Mitgliedsstaaten verteilt." Es habe eine zentrale Instanz gefehlt, die den Einsatz koordinierte. Damit habe das sogenannte "Lead-Nation-Prinzip" nicht funktioniert, das sei nach Einschätzung Kujats schon sehr früh deutlich geworden.

Im Eberswalder Verein Patenschaftsnetzwerk sind Bundeswehrsoldaten organisiert, die mit Ortskräften in Afghanistan gearbeitet haben. Sven Fiedler ist einer von ihnen. Er und andere sehen ihre ehemaligen Kollegen im Land in höchster Lebensgefahr.

Dass das Prinzip trotz des ausbleibenden Erfolgs weiter durchgeführt wurde, habe zu dem Ergebnis geführt, das man jetzt in Afghanistan sehen könne. Kujat forderte im Hinblick auf das politische Scheitern in Kabul eine neue politische Strategie für andere Bundeswehr-Einsätze wie beispielsweise in Mali. "Wir müssen untersuchen, was schief gelaufen ist." Der deutschen Regierung habe der sicherheitspolitische Weitblick und die strategische Urteilskraft in Afghanistan gefehlt. Diese politischen Aspekte müssten nun auf den Prüfstand gestellt werden.

An die Läuterung der Taliban glaubt der General nicht. Er hält deren Versprechen, Frauen weiterhin Bildung zu ermöglichen und an einer Regierungsbildung zu beteiligen, für eine Inszenierung. "Natürlich versuchen sie, die Menschen im Land zu beruhigen. Sie wollen nicht, dass die Bevölkerung gegen die Taliban aufsteht." Wenn man genau höre, sehe man ein islamisches Kalifat im Entstehen, so Kujat. Deshalb vertraue er nicht darauf, dass die Taliban anders in Afghanistan regieren werden, als sie es bei ihrer ersten Herrschaft in den 1990er Jahren getan hätten.