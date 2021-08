Die Grünen fordern die schnelle Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan, vor allem von sogenannten Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr oder Nato-Partner tätig waren. Das Kontingent müsse mindestens fünfstellig sein, also mehr als 10.000 Personen umfassen, sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Montag am Rande eines Wahlkampftermins in Frankfurt (Oder).

Die Evakuierung aus Afghanistan organisiert das Bundesminsterium für Verteidigung und das Auswärtige Amt. Auf Anfrage von rbb|24 teilte die Berliner Senatsverwaltung für Inneres am Montag mit, dass es um die schnelle Evakuierung deutscher Staatsbürger:innen und afghanischer Ortskräfte gehe. Die Aufnahem von Flüchtlingen müsse aber in bundesweiter Abstimmung und in Abstimung auf europäischer Ebene erfolgen. "Ein Alleingang von Berlin in der Frage zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan wäre mit Blick auf die aktuelle Situation vor Ort [.] vollkommen unrealistisch", heißt es in der Mitteilung. Berlin sei nach Informationen der Senatsverwaltung bisher kein Ziel von Evakuierungsmaßnahmen.



Zuvor hatte sich die rot-rot-grüne Koalition in Berlin zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Land bereiterklärt. Gemeinsam mit anderen Bundesländern würde Berlin ein Kontingent von Flüchtlingen aufnehmen, "die sich in Afghanistan für den Aufbau der Demokratie eingesetzt haben", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de] am Samstag. Dafür seien allerdings "dringend Entscheidungen auf Bundesebene" nötig.