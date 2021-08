"Tagesspiegel"-Bericht - Berliner Senat zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge bereit

15.08.21 | 11:57 Uhr

Die Situation in Afghanistan spitzt sich dramatisch zu, die Hauptstadt Kabul steht vor dem Fall. Vertreter des Berliner Senats haben zugesagt, gemeinsam mit anderen Bundesländern ein Kontingent von Flüchtlingen aufzunehmen.

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat sich zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan bereit erklärt. Gemeinsam mit anderen Bundesländern würde Berlin ein Kontingent von Flüchtlingen aufnehmen, "die sich in Afghanistan für den Aufbau der Demokratie eingesetzt haben", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de]. Dafür seien allerdings "dringend Entscheidungen auf Bundesebene" nötig.



Die Berliner Integrationssenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei warb im "Tagesspiegel" ebenfalls für eine "humanitäre Hilfsaktion, an der sich Berlin selbstverständlich beteiligen wird".

Taliban rücken auf Kabul vor

Auch die Grünen-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Bettina Jarasch, sieht Deutschland und Berlin in der Verantwortung. "Berlin muss dem Bund ein Angebot machen, im Rahmen des deutschen Handelns ein Kontingent Flüchtlinge aufzunehmen", sagte sie der Zeitung.



In Afghanistan sind die radikalislamischen Taliban auf dem Vormarsch. Am Sonntag marschierten sie von allen Seiten nach Kabul ein. Die afghanische Regierung kündigte eine "friedliche Machtübergabe" an.

Evakuierung läuft Montag an

Die Bundeswehr wird an diesem Montag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. Mehrere Transportmaschinen vom Typ A400M sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in die afghanische Hauptstadt fliegen und die Menschen in Sicherheit bringen. Fallschirmjäger sollen den Einsatz absichern.

Laut "Bild am Sonntag" [bild.de] befinden sich in Kabul noch 30 Botschaftsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie 80 deutsche Bürgerinnen und Bürger, die unter anderem bei Entwicklungsorganisationen arbeiten.

