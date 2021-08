störtebecker Montag, 16.08.2021 | 17:07 Uhr

Die Frage nach der politischen Verantwortung dieses Debakels auf deutscher Seite ist zu stellen. Die AfD hatte in einer Großen Anfrage am 03.03.2021 einen zeitnahen Abzug der deutschen Soldaten gefordert.



Die Merkel-Regierung dazu "Das aktuelle Mandat läuft Ende März 2021 aus und soll um zehn Monate bis zum 1. Januar 2022 verlängert werden. "

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw09-de-bundeswehr-resolute-support-824868



Allerdings war das zitierte "aktuelle Mandat" ein internes Mandat der ausländischen Militärmächte, welches dem von US Präsident Trump 2020 ausgehandelten Friedensvertrag in Doha mit der Taliban widersprach. Danach sollten ab Mai 2021 alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben.



Die Merkel-Regierung nahm sich jedoch vertragswidrig zu den Vereinbarungen in Doha viel Zeit und wollte erst einmal um zehn Monate bis zum "1. Januar 2022 verlängern", und es wurde so getan, als gäbe es die Doha Vereinbarungen von Taliban und Trump nicht.