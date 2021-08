Flucht vor den Taliban - Berlin und Brandenburg bereiten sich auf Aufnahme von Afghanen vor

Bild: dpa/A. Riedl

17.08.21 | 13:52 Uhr

In Brandenburg werden am Donnerstag die ersten Menschen aus Afghanistan erwartet. Dabei soll es sich um afghanische Ortskräfte handeln. Wann und wie viele Geflüchtete in Berlin ankommen, ist der Senatsverwaltung zufolge noch unklar.



Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan stellen sich Berlin und Brandenburg auf die Aufnahme Geflüchteter aus dem Land ein. In Brandenburg werden die ersten afghanischer Ortskräfte am frühen Donnerstagmorgen erwartet - in Berlin hingegen ist die Situation noch unklar.

Brandenburg habe dem Bund zugesagt, die Aufnahme "unverzüglich zu bewerkstelligen", teilte das Innenministerium am Dienstag in Potsdam mit. Die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) habe dafür alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. "Deutschland darf seine afghanischen Helfer nicht im Stich lassen", erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU). "Brandenburg hat die Kapazitäten und Brandenburg steht bereit." Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag forderte ein Ladesaufnahmeprogramm für 500 Geflüchtete aus Afghanistan. Dieses müsse für die Ortskräfte der Bundeswehr gelten, aber genauso für die Helfer der Nichtregierungsorganisationen, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Die Linke-Fraktion will in der kommenden Woche im Landtag entsprechende Anträge einbringen.

Berliner Sozialverwaltung: besser vorbereitet als 2015

In Berlin erklärte am Dienstag eine Sprecherin der Sozialverwaltung, dass momentan noch völlig unklar sei, wie viele Menschen in den kommenden Tagen oder Wochen den Weg in die Stadt finden. Die Lage vor Ort sei noch sehr unübersichtlich. "Wir sind definitiv besser vorbereitet auf die Aufnahme von Geflüchteten", sagte die Sprecherin mit Blick auf den großen Flüchtlingsandrang 2015/2016, als in Berlin teils chaotische Zustände herrschten.



"Wir haben Erfahrungen gesammelt", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung. "Wir werden nicht jedem helfen könne, aber wir werden vielen helfen können." Müller sagte, er rechne mit Ankünften in den nächsten Monaten. Auf Bundesebene gebe es nach seinem Wissen bisher kein koordinierendes Gremium für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan; daher habe er die verschiedenen Berliner Senatsstellen angewiesen, Vorbereitungen zu treffen.



1.250 Plätze zur Unterbringung von Geflüchtete in Berlin

Laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sind in den vergangenen Wochen bereits 120 afghanische Ortskräfte mit ihren Familien in Berlin angekommen. Sie reisten jedoch individuell und auf eigene Kosten mit einem Visum nach Deutschland. In Berlin stehen derzeit laut LAF 1.250 Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten bereit.

Ankommende erhalten Hygienepakete und Kleidung

In Brandenburg sollen die Ankommenden ein Hygienepaket, bei Bedarf medizinische Unterstützung und Kleidung erhalten. Die Formalitäten der Erstaufnahme seien nach kurzer Aufenthaltsdauer absolviert, hieß es. Die Menschen könnten anschließend von den aufnehmenden Bundesländern abgeholt werden. Derzeit werde von drei bis vier Tagen voraussichtlicher Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme ausgegangen. Bei allen Ankommenden werde ein Corona-Schnelltest vorgenommen, hieß es weiter. Bei Bedarf könnten Quarantänebedingungen für bis zu 200 Menschen möglich gemacht werden. Vor der Weiterreise in andere Bundesländer sei zusätzlich ein PCR-Test vorgesehen.

