Demo im Berliner Regierungsviertel - Hilfsorganisationen fordern Luftbrücke für schutzsuchende Afghanen

dpa Audio: rbb Kultur | 17.08.2021 | Claus Peter | Bild: dpa

17.08.21 | 17:29

Mehrere Berliner Hilfsorganisationen demonstrieren am frühen Dienstagabend im Berliner Regierungsviertel für mehr Hilfe für die Menschen in Afghanistan, die jetzt unter der Taliban-Herrschaft um ihr Leben bangen müssen. Dazu aufgerufen haben unter anderem die Seebrücke Berlin und der Verband afghanischer Organisationen in Deutschland e.V.. Die Demonstration hat um 17 Uhr auf dem Platz der Republik in Berlin-Mitte begonnen.



"Müssen endlich mehr tun!"

Die Demonstrierenden fordern vor allem eine Luftbrücke, um zunächst afghanische Ortskräfte nach Deutschland zu holen, wie Kava Spartak, der Vorsitzende des Verbands afghanischer Organisationen in Deutschland, dem rbb sagte. Man wolle "lautstark" dazu aufrufen, "endlich mehr zu tun", so Spartak.



"Wir müssen die Menschen evakuieren, die uns geholfen haben. Der internationale Militäreinsatz hat 20 Jahre gedauert und über zwei Billionen Euro gekostet, und am Ende wird die Macht den Taliban überlassen, die schon vor den Terroranschlägen 2001 an der Macht waren", kritisierte der Aktivist im rbb-Interview.

"Reaktion der Bundesregierung war katastrophal"

Neben der Luftbrücke müsse die humanitäre Hilfe in Afghanistan verstärkt werden, es gebe viele Binnenflüchtlinge in Kabul, dort herrsche Inflation und eine Überteuerung bei Lebensmitteln. "Ein Krisenstab muss alles untersuchen, was in Afghanistan schiefgelaufen ist und was sich ändern muss. Auf UN-Ebene brauchen wir eine Überwachungskommission, die die Menschenrechtsverletzungen der Taliban untersucht", so Spartak weiter.



An der Bundesregierung übte Spartak im Gespräch mit dem rbb-Radiosender rbb Kultur deutliche Kritik. "Seit Jahren wurde nicht viel gemacht, vor allem in den letzten Monaten war die Reaktion der Bundesregierung katastrophal, die Lageeinschätzung war völlig falsch, vieles wurde einfach hingenommen", beklagt er.