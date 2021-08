Drogenpolitik in Berlin - Kann Dope aus kontrolliertem Anbau den Görli befrieden?

Bild: dpa/Annette Riedl

28.08.21 | 17:05 Uhr

Der Berliner Senat will mit Hilfe eines Modellprojekts zum Cannabis-Konsum die Legalisierung herbeiklagen. Die Anwohner um den Görlitzer Park leiden unterdessen weiter unter den Auswüchsen der Drogen-Szene - und sollen selbst Lösungen finden. Von Frank Drescher

Wer sich im Wrangelkiez seinem geparkten Auto nähert, kann erleben, dass Angehörige der örtlichen Dealer-Szene Anspruch darauf erheben. "Du hast da nichts zu suchen, das ist unser Bunker" habe ihm ein Dealer kürzlich gesagt, erzählt ein Bewohner des Wrangelkiezes rbb|24. Der Anwohner war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte an sein Auto. Anschließend habe ihn der Dealer mit einem Schlagstock attackiert, was der Anwohner nur dank seines Fahrradschlosses habe abwehren können. Radkästen parkender Autos, die als Drogendepot genutzt werden, randalierende Junkies im Drogenrausch, Spritzen und menschliche Fäkalien auf Spielplätzen, Hinterhöfen und in Hauseingängen: Die Liste der Zumutungen für die Görli-Nachbarschaft ist lang, rbb|24 berichtete.

Welche Probleme die Cannabis-Legalisierung lösen soll

Der Ärger, den Heroin-Junkies rund um den Görlitzer Park verursachen, lenkt vom Hauptgeschäft der dortigen Dealer ab. Laut Polizei ging es 2020 bei zwei Drittel aller Drogendelikte dort um Cannabis. Eine Legalisierung könnte der organisierten Kriminalität wichtige Einnahmen entziehen und durch weniger Dealer Gegenden wie das Görli-Umfeld friedlicher machen, hofft Berlins rot-rot-grüne Koalition. Hinzu kommt: "Wenn Leute gezwungen sind, beim Dealer Cannabis zu kaufen, werden sie unter Umständen auch mit anderen Drogen angefüttert, die sie normalerweise gar nicht nehmen wollen", sagt Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Eine Legalisierung diene auch dem gesundheitlichen Verbraucherschutz: "Das Zeug ist oft gestreckt und verunreinigt", sagt er, und schade so mehr, als wenn es stets rein und mit gleichem Wirkstoffgehalt verfügbar wäre.

Woran ein rot-rot-grünes Modellprojekt scheitert

Um diese Annahmen zu prüfen, planen die Berliner Koalitionäre schon lange ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt mit Cannabis aus kontrolliertem Anbau in Apotheken und Suchtberatungsstellen. Doch wer Cannabis in Umlauf bringen will, braucht eine Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Bonner Behörde untersteht dem Bundesgesundheitsministerium (BMG). Sie hat das Modellprojekt verboten und verweist auf das Betäubungsmittelgesetz. Auf rbb|24-Anfrage mag sich das BfArM nicht zu den Gründen äußern, wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens. Denn die Berliner Gesundheitsverwaltung verklagt das BfArM wegen Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. Doch schon 2017 hatte sich das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Bundestags-FDP zu den Verbotsgründen ähnlicher Modellprojekte geäußert, darunter auch eines des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg von 2015. Laut BMG hätten die Modellprojekte nicht wie vorgeschrieben zur medizinischen Versorgung beigetragen und auch keinen Drogenmissbrauch verhindert. SPD-Gesundheitspolitiker Thomas Isenberg zeigt sich entschlossen, die Klage bis zur höchsten Instanz auszufechten. "Noch besser wäre es, wenn der Bundesgesetzgeber das Betäubungsmittelrecht ändert und den Ländern die Möglichkeit gibt, solche Projekte zu starten, mit wissenschaftlicher Begleitung." Die brauche es gar nicht, weil wissenschaftliche Erkenntnisse längst vorlägen, hält Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger dagegen. Und nach diesen Erkenntnissen sei die Schädlichkeit von Cannabis erwiesen. Konkret verweist er auf eine Studie aus den USA, über die das Ärzteblatt berichtet hat. [aerzteblatt.de / Nur für registrierte Nutzer]

CDU strikt gegen Modellprojekt

Die Forschenden haben Daten aus US-Bundesstaaten untersucht, in denen Cannabis legalisiert wurde. Dort hatte sich die Anzahl der Cannabis-Konsumenten verdoppelt, die Anzahl der Intensivkonsumenten, die täglich an der "Tüte" ziehen sogar verdreifacht. Zugleich stieg die Zahl der jungen Erwachsenen mit Depressionen und Selbstmordgedanken. "Wenn wir die Erkenntnisse der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen, kommen wir zu dem Ergebnis, wir brauchen kein Modellprojekt, sondern wir sollten die Finger von diesem Unsinn lassen", so Dregger dazu. Damit ist für ihn auch die Frage von Rot-Rot-Grün nach möglichen gesundheitlichen Vorteilen durch Cannabis aus kontrolliertem Anbau beantwortet: Es gebe ganz im Gegenteil nur Nachteile durch mehr Erkrankungen. Das unterstellt, dass die Depressionen in den USA eine Folge des Cannabis-Konsums seien. Doch laut Ärzteblatt sei auch möglich, dass es mehr Depressionserkankte gebe, die in der Folge vermehrt zu Cannabis greifen.

Wie viele Cannabis-Konsumenten in Berlin betroffen sind

CDU-Politiker Dregger vermutet, dass der Wahlkampf bei dem Modellprojekt von Rot-Rot-Grün eine Rolle spielt. Tatsächlich leben nach einer Untersuchung von Bundesgesundheitsministerium und Senat in Berlin 399.000 Menschen, die mindestens einmal im Jahr Cannabis konsumieren – das ist mehr als ein Zehntel der Stadtbevölkerung. Will Dregger die alle weiter kriminalisieren? "Nein", sagt er. "Ich bin gar nicht dafür, dass man Konsumenten kriminalisiert. Meine Zielrichtung stößt gegen die Dealer. Das sind diejenigen, die im Auftrag der organisierten Kriminalität am Leid der anderen Geld verdienen und insbesondere unsere Jugend versuchen, fehlzuleiten." Ein Gedanke, der zurückführt in die Kieze um den Görli - wo die CDU 2016 bei der Abgeordnetenhauswahl 5,4 Prozent erzielte, Rot-Rot-Grün hingegen 75 Prozent.

Wie das Bezirksamt mit dem Unmut der Görli-Anwohner umgeht

Hier bitten Anwohner seit Monaten die Politik um Hilfe. Eine Gruppe von Müttern erlebte, dass die Dealer selbst 12-jährigen Kindern schon Drogen verkaufen wollten. Weil sie sich vom Bezirk nicht ernstgenommen fühlen, verständigten sie den rbb. Ein rbb-Fragenkatalog, den die Bezirks-Pressestelle dem Gesundheits- und Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler (Die Linke) vorlegte, blieb seinerzeit unbeantwortet. Vor Kurzem nun konnte rbb|24 bei einer "Runder Tisch"-Videokonferenz beobachten, wie der Bezirk auf die Anwohner eingeht. Bei der Schaltkonferenz war kein einziger Stadtrat zugegen, dafür aber Sozialarbeiter des Vereins Fixpunkt, der im Kiez einen Drogenkonsumraum für Suchtkranke betreibt, und eine Mitarbeiterin der Präventionsabteilung der Polizei. Zu Beginn der Veranstaltung bat eine Bezirksamts-Mitarbeiterin die Zugeschalteten, drei Arbeitsgruppen zu bilden: zum Umgang mit der Drogenproblematik, zum Thema Obdachlosigkeit und zum Thema sichere Spielflächen für Kinder. Sie forderte die Anwohner auf, dort innerhalb von 45 Minuten Lösungsvorschläge für die Probleme im Kiez zu erarbeiten, "aber bitte solche, die auch realistisch sind", sagte sie. In Gruppe 1 - Drogenproblematik - kreiste die Diskussion der Anwohner unter anderem darum, ob eine bessere Beleuchtung der Hausflure Junkies eher vertreibt (weil sie dann gesehen werden können) oder anlockt (weil sie sich bei Licht besser den Schuss setzen können) - und um die Hoffnung, dass mehr Sozialarbeit für Süchtige und weniger Polizei das Problem lösen könnte. Von Polizei und vom Fixpunkt-Mitarbeiter kam der Hinweis, dass die Anwohner ihre Hausverwaltungen in die Pflicht nehmen könnten, um den Zugang zu den Hausfluren zu sichern, weil dann ja keine Junkies mehr eindringen könnten. Anschließend hatte eine Anwohnerin zwei Fragen an rbb|24: "Wir sollen uns was überlegen - und nicht das Bezirksamt? Finde das nur ich hier absurd?"

