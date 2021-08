Offener Brief an Regierenden Bürgermeister - Berliner Frauenhäuser kritisieren zentrale Clearingstelle

Bild: dpa/Sophia Kembowski

06.08.21 | 14:57 Uhr

Die Berliner Gleichstellungsverwaltung plant eine zentrale Clearingstelle für von Gewalt betroffene Frauen. Hilfsprojekte sehen das kritisch, schnelle Hilfe für Frauen in Not sei durch das Vorhaben gefährdet. Von Birgit Raddatz

Es sind Sätze, die bei Angelika May, Leiterin der Einrichtung Frauenzimmer e.V., Sorgenfalten auf die Stirn treiben. In ihrem Zuwendungsbescheid, den sie von der Berliner Verwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung bekommen hat, steht: "Die Aufnahme von gewaltbetroffenen schutzsuchenden Frauen in eine Zufluchtswohnung wird mit Inbetriebnahme einer zentralen Clearingstelle grundsätzlich über diese Clearingstelle erfolgen." Sabine Harlos von der Beratungsstelle Frauenraum bestätigt, dass die Frauenhäuser ein ähnliches Schreiben bekommen haben. Darin heißt es, die Schutzsuchenden dürften dann nur ausschließlich über die Clearingstelle aufgenommen werden.

May und Harlos verstehen es so: Sollte die im vergangenen Jahr von Gleichstellungssenatorin Dilek Kalayci (SPD) angekündigte Stelle irgendwann kommen, dürfen Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen keine Frauen und Kinder mehr direkt aufnehmen. "Eine fachliche Einschätzung, ob das überhaupt sinnvoll ist, zählt offenbar nicht", resümiert May resigniert. Manchmal stünden Frauen einfach so vor der Tür, ergänzt Harlos. Diese müssten dann mit Verweis auf die Clearingstelle abgewiesen werden. Bis Ende August, also noch im laufenden Jahr und kurz vor der Wahl, sollen die Hilfsprojekte den neuen Vorgaben zustimmen.

Kritik: Clearingstelle als Kalayci-Vorzeigeprojekt

Der Praxisrat, ein Zusammenschluss verschiedener Hilfsprojekte für Frauen, hat deshalb einen offenen Brief an den Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geschickt, der dem rbb vorliegt. Darin wird er gebeten, auf die Senatorin einzuwirken, damit die Vorgaben zurückgenommen werden. Die Kritik: Ein reglementierter Zugang in Schutzeinrichtungen sei kein niedrigschwelliger Schutz vor Gewalt. Für manche Frauen, so die Verfasserinnen des Briefes, sei es lebensgefährlich, wenn sie sich nicht mehr direkt an ein Frauenhaus wenden könnten, sondern zunächst an eine zentrale Stelle verwiesen werden müssten. In einer Notsituation bleibe den Frauen manchmal nur ein einziger Anruf, weiß Angelika May. Aus der Senatskanzlei heißt es, der Regierende Bürgermeister äußere sich grundsätzlich nicht zu an ihn gerichtete offene Briefe. Allerdings sei das Schreiben an die zuständige Verwaltung weitergereicht worden.

dpa/Sophia Kembowski Interview | BIG-Hotline bei häuslicher Gewalt - "Oftmals eskaliert die Gewalt in einer Trennungssituation" Am Mittwoch ist der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen". In Berlin bietet unter anderem der Verein BIG Frauen Hilfe an. Ganz konkrete, sagt Koordinatorin Sarah Trentzsch - oder auch nur ein offenes Ohr. Je nachdem, was gebraucht wird.

Frauenhäuser fürchten um schnelle Hilfe für Frauen

Noch ist die zentrale Clearingstelle Zukunftsmusik, schreibt eine Sprecherin der Gleichstellungsverwaltung auf rbb|24-Anfrage. Man suche noch nach einer geeigneten Immobilie, auch der Träger stehe noch nicht fest, es gebe mehrere Angebote. Die Stelle soll nach ersten Überlegungen mit 15 Notfallplätzen ausgestattet sein, "damit gewaltbetroffene Frauen rund um die Uhr ein individuelles Schutz- und Beratungsangebot wahrnehmen können", heißt es aus der Verwaltung. Bei den 15 Plätzen handele es sich um Familienzimmer, sagt Angelika May vom Verein Frauenzimmer. Diese könnten aus ihrer Sicht nur mit einer Frau und ihren Kindern, nicht aber mit mehreren Frauen belegt werden. "Personell müsste diese Clearingstelle außerdem immens aufgestellt sein, damit sie alle Anfragen zeitnah bearbeiten könnte." Die Frauenhäuser wünschen sich vielmehr, dass ihre eigenen Einrichtungen den Frauen 24/7 zur Verfügung stehen, beziehungsweise die Nummer der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, kurz BIG Hotline, rund um die Uhr erreichbar ist. Bisher geht dort bis 23 Uhr direkt jemand ans Telefon, danach werde die Leitung zum Frauenhaus der AWO umgestellt, so Kristin Fischer von BIG Koordinierung.

Gleichstellungsverwaltung lehnte BIG als Träger ab

Dabei ist der Berliner Praxisrat, der den Brandbrief an den Regierenden schrieb, nicht grundsätzlich gegen eine Clearingstelle. Sie könnte ein gutes, ergänzendes Mittel sein, sagt Sabine Harlos vom Frauenraum. "Und in manchen Fällen ist so eine Stelle bestimmt auch sinnvoll, um die Situation der Frau abzuklären." Ein erster Antrag mit Konzept wurde sogar in Abstimmung mit den Mitgliedern des Praxisrates im Dezember 2020 von BIG e.V. eingereicht, sagt Kristin Fischer. Danach wäre die Clearingstelle eine neue, eigenständige Einrichtung unter dem Dach des Vereins. Die Gleichstellungsverwaltung sah darin jedoch unter anderem einen Interessenskonflikt und lehnte ab. Das Konzept sah außerdem mehr als 15 Plätze vor, es sollten die hohen Sicherheitsstandards der Frauenhäuser und eine Betreuung rund um die Uhr geben. Kostenpunkt: Rund eine Million Euro. Die Verwaltung plant im Haushalt aber nur 500.000 Euro für die Clearingstelle ein. Statt auf das Angebot einzugehen, so sagen es mehrere Beteiligte, habe die Verwaltung den Hilfsprojekten in einem einzigen Austausch ihre Vorstellung der Clearingstelle präsentiert.

imago images/U. Grabowsky Berliner Gewaltschutzambulanz - Mehr Fälle häuslicher Gewalt im zweiten Lockdown - Verletzungen zudem schwerer Im Lockdown werden sie beinahe unsichtbar, und dennoch dürfen sie nicht aus dem Blick geraten: die Fälle häuslicher Gewalt. Die Berliner Charité verzeichnet in ihrer Gewaltschutzambulanz erneut einen Anstieg der Fälle - vor allem bei Frauen und Kindern.

Verletzung der Istanbul-Konvention?

Sie schaffe keine neuen Plätze, lautet nun die Kritik. Seit Jahren fordern das die Betreiberinnen von Zufluchtswohnungen und Frauenhäusern. Die Istanbul-Konvention empfiehlt 2,5 Schutzplätze pro 10.000 Einwohner:innen, Berlin müsste demnach rund 920 bereitstellen. Laut Gleichstellungsverwaltung sind es derzeit 422 Plätze. Gesundheitssenatorin Kalaycis Haus rechnet auch die Zufluchtswohnungen dazu. Damit kommt die Verwaltung auf insgesamt 872 Plätze. Das wären aber immer noch 48 zu wenig. Außerdem müssen die Frauen in den Zufluchtswohnungen zunächst ihre Sozialbezüge abklären lassen, bevor sie aufgenommen werden können. Der bundesweit agierende Verein Frauenhauskoordinierung sieht bei der von Berlin geplanten zentralen Clearingstelle einen Konflikt zur Istanbul-Konvention. In Artikel 22 und 23 etwa heißt es, dass die Staaten "angemessene und leicht zugängliche Hilfsangebote für jede von Gewalt betroffene Personen zur Verfügung stellen müssen". Für die Frauen entsteht so ein Wahlrecht: Sie sollen selbst entscheiden können, ob sie zuerst in ein Frauenhaus gehen, eine Hotline anrufen, oder sich über eine Clearingstelle vermitteln lassen. Auch in Paragraf 33 des Sozialgesetzbuches I ist ein solches Wahlrecht als generelles, sozialrechtliches Prinzip festgehalten, so eine Sprecherin des Frauenhauskoordinierung. Man sehe die Pläne der Berliner Gleichstellungsverwaltung für eine zentrale Clearingstelle, die das Wahlrecht de facto ausschließt, deshalb kritisch. Von der Verwaltung heißt es auf Anfrage, in Bezug auf die Versorgung mit einem Frauenhausplatz sei eine Wahlfreiheit für Frauen nicht bekannt.

Sendung: