"August RiseUp" - Klima-Aktivisten kündigen Protestwoche in Berlin an

Bild: dpa/Gerald Matzka

13.08.21 | 14:49 Uhr

In Berlin soll es ab Samstag zu zahlreichen Aktionen von Klimaschutz-Aktivisten kommen. Unter dem Motto "August RiseUp" sind Blockaden und Protestzüge angekündigt. Die Polizei stellt sich auf spontane Einsätze ein. Von Oda Tischewski

Unter Federführung der Aktivistinnen und Aktivisten von "Extinction Rebellion" will die Klimabewegung Berlin eine Woche lang in das Zentrum ihrer Proteste verwandeln – es startet das "August RiseUp". Für die Berlinerinnen und Berlin könnte sich das deutlich bemerkbar machen, denn neben Demonstrationen und Mahnwachen ist auch eine Blockade geplant, die den Verkehr empfindlich stören soll.

Festival in der Nähe des Roten Rathauses am Wochenende

Alles beginnt am Samstag ganz harmonisch: Das "Uprising Festival“ am Marx-Engels-Forum in Mitte soll die Protestierenden schon ab dem Wochenende auf eine friedliche, aber effektvolle Aktionswoche einstimmen. Es wird Musik geben, aber auch Yoga-Kurse und Kinderbetreuung, Banner-Malaktionen und ein breites Angebot an Informationen zu Klimathemen.

dpa/Julian Stähle Klimaforscher zu IPCC-Bericht - "Die Temperaturen reagieren jetzt auf Emissionen der letzten Jahrzehnte" Hitze, Starkregen und steigende Meeresspiegel: Der Weltklimarat (IPCC) warnt in einem neuen Bericht, dass die globale Erwärmung deutlich rascher steigt als bisher angenommen. Der Klimaforscher Mojib Latif ist nicht überrascht.

Ab Montag sind Blockaden angekündigt

Der eigentliche Auftakt der Aktionswoche soll aber am Montag folgen: Es ist gleichzeitig auch die erste Aktion im Programm, die mit dem Kürzel "ZU" gekennzeichnet ist – "ZU" für zivilen Ungehorsam, das Markenzeichen von "Extinction Rebellion". Die 2018 in Großbritannien gegründete Bewegung hat mittlerweile in vielen Ländern Fuß gefasst und macht mit aufsehenerregenden Aktionen von sich Reden. Ähnlich wie bereits im Oktober 2019, als sich die Proteste auf den Großen Stern und den Potsdamer Platz konzentrierten, soll auch diesmal ein zentraler Platz in Berlin blockiert werden. Sitzgelegenheiten und Küchenmöbel sollen als Straßensperren dienen. Wann blockiert werden soll und vor allem wo, ist noch nicht bekannt.

Bericht des Klimarates rüttelt auf

Der Zeitpunkt für die einwöchige Protestaktion ist mit Bedacht gewählt: Bis zu den Bundestagswahlen, die vielen Klimaschützern als Schicksalswahl gilt, sind es nur noch wenige Wochen – die Möglichkeit zur Briefwahl startet zeitgleich zur Protestwoche. Auch beginnt Ende Oktober in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz. Vor allem aber ist vor wenigen Tagen der aktuelle Bericht des Weltklimarates veröffentlicht worden. Nach dessen Prognosen wird die kritische 1,5 Grad-Marke schon 2030 erreicht – zehn Jahre früher als bisher angenommen.

Der Inhalt des Berichts war keine Überraschung – Teile waren bereits Wochen zuvor durchgesickert. Nun können die Klimaschützer damit rechnen, dass er ihrem Protest zusätzliche Brisanz verleiht. "Es wird zu schlimmen Ereignissen kommen, das ist nicht mehr aufhaltbar", so Tino Pfaff von "Extinction Rebellion". "Aber das Wichtige ist – und darum sind wir hier: Das ist kein Grund zum Aufgeben! Wir können noch viel erreichen und wir können auch immer noch viele schlimme Dinge verhindern. Darum müssen wir alles tun, damit es sich eben nicht zum Allerschlimmsten entwickelt."

Ziel: maximale Aufmerksamkeit für den Klimaschutz

Der Protest soll sich über die Woche in vielfältiger Form zeigen: Klimagerechte Demonstrationen zu Fuß oder auf dem Rad richten sich gegen Artensterben, Massentierhaltung oder die Zerstörung der maritimen Ökosysteme. Bei der Klimademo am Dienstag wollen die Teilnehmenden auch an den Berliner Zentralen von CDU und SPD vorüberziehen. Daneben es gibt Mahnwachen, einen Trauermarsch und spontane Störaktionen auf Berliner Fahrbahnen. Mehr als 80 weitere Gruppen haben sich "Extinction Rebellion" angeschlossen, von Fridays for Future über Attac bis Greenpeace. Gemeinsames Ziel: maximale Aufmerksamkeit für den Klimaschutz.

Offener Brief an die Bürgerinnen und Bürger

Gerade der Klimaschutz aber interessiere die Politik schon lange nicht mehr, kritisieren die Aktivistinnen und Aktivisten – die stelle sich einfach taub. Darum wenden sie sich in einem offenen Brief auch nicht an politische Akteure, sondern an niemand Geringeren als an "die Gesellschaft". Knapp 2.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, darunter Prominente wie die Schauspielerinnen Katja Riemann und Alice Dwyer, die Seawatch-Kapitänin Carola Rackete oder der Kriminalbiologe Mark Benecke, fordern dazu auf, sich den Protesten anzuschließen und die Politik auf ihr mutmaßliches Versagen hinzuweisen.

Polizei Berlin sieht sich vorbereitet

Die Berliner Polizei stellt sich derweil auf einen Einsatz ein. "Wir haben alle Aufrufe zu diesen Aktionstagen, die es im Internet gibt, im Blick", sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke. Es lägen eine Vielzahl von Aufrufen vor, wo nicht bekannt sei, wie viele Aktivisten und interessierte Menschen diesen Aufrufen folgen würden. Offiziell lägen der Polizei zwei offizielle Veranstaltungsanmeldungen vor. Zum einen handle es sich um eine Dauermahnwache zum Klimanotstand und zum anderen um das "Extinction Rebellion Camp". Hier werden 2.000 Teilnehmer erwartet, so Dierschke.

radioeins/Chris Melzer Do 12.08.2021 | 17:10 | radioeins Klimawandel in vollem Gange - Klimaforscherin Otto: Wir müssen jetzt sofort handeln! Die jüngsten Wetterextreme erschüttern die Menschen. Erst die beispiellose Hitzewelle in Kanada, dann die Flut der Zerstörung im Westen Deutschlands, jetzt die Bilder aus Griechenland und der Türkei. Und der Weltklimabericht belegt, dass der Klimawandel zu 100 Prozent menschengemacht ist, erklärte die Klimaforscherin Friederike Otto auf radioeins.



"Dann werden wir polizeiliche Maßnahmen treffen"

"Wir als Polizei Berlin werden so flexibel eingestellt sein, dass wir zu den einzelnen Aktionen, die öffentlich wirksam sind, zeitnah vor Ort sein werden", so die Hauptkommissarin. Man spreche die Teilnehmenden an, wenn Straßenläufe blockiert sind. "Aber wenn die Aktionen zu sehr in das Leben der Stadt eingreifen, werden wir polizeiliche Maßnahmen treffen", betonte die Polizeisprecherin.

Generell gehe sie davon aus, dass für die Polizei Berlin eine arbeitsreiche Woche anstehe. "Wir wollen 24/7 die ganze Woche reagieren können", erklärte Dierschke. Daher liefen die Personalplanungen auf Hochtouren. Auch Kräfte aus anderen Bundesländern seien angefordert. "Unser Appell an alle Aktivisten, die hier in die Stadt kommen und an den Aktionen teilnehmen, ist: Meinung auf die Straße tragen, dass ist ein wichtiges und hohes Gut, aber bitte mit Abstand und mit Mund-Nasen-Bedeckung", so Dierschke weiter.

Voraussichtlicher Abschluss kommender Samstag

Enden wird die Aktionswoche "August RiseUp" voraussichtlich am kommenden Samstag mit der "Rebellion of One": Einzelne Aktivistinnen und Aktivisten wollen Berliner Fahrbahnen blockieren, auf ihren Schilder soll ein immer gleicher Satz stehen: "Ich habe Angst vor der Klimakrise, weil…".

Sendung: Inforadio, 13.7.2021, 13:20 Uhr