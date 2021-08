Während in Brandenburg die ersten afghanischen Ortskräfte schon erwartet werden, steckt Berlin noch in den Vorbereitungen für eine Aufnahme der Geflüchteten. Konkreter werden soll die geplante Hilfe durch ein Landesaufnahmeprogramm.

Berlin bereitet ein eigenes Landesaufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte vor. Nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) soll es für ehemalige Ortskräfte, ihre Familien und weitere von den Taliban bedrohte Personenkreise gelten. Dazu gehörten Familienangehörigen der Ortskräfte, die auch Familienmitglieder außerhalb der Kernfamilie umfassen, sagte Geisel am Donnerstag in Berlin.

Im Eberswalder Verein Patenschaftsnetzwerk sind Bundeswehrsoldaten organisiert, die mit Ortskräften in Afghanistan gearbeitet haben. Sven Fiedler ist einer von ihnen. Er und andere sehen ihre ehemaligen Kollegen im Land in höchster Lebensgefahr.

Nach Worten von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sind in den Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) derzeit bis zu 1.300 Plätze verfügbar. Berlin sei auf die weitere Aufnahme von afghanischen Ortskräften und anderen vom Tod in Afghanistan bedrohten Menschen vorbereitet, sagte Breitenbach am Donnerstag. Vorsorglich werde die Sozialverwaltung weitere Gemeinschaftsunterkünfte dafür aktivieren.

Schon Ende Juni haben die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan verlassen. Afghanische Familien, die den Deutschen geholfen haben, blieben zurück und sind in Gefahr. Schutz suchen können sie auch in Berlin und Brandenburg.

Was afghanische Ortskräfte in Berlin und Brandenburg erwartet

Der Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan und die Übernahme der Macht durch die Taliban hat das Land in kürzester Zeit in einen völlig destabilisierten, desolaten Zustand geführt. Vor allem die vulnerablen Gruppen wie Frauen, Kinder, Alte und Kranke befinden sich in akuter Gefahr. In Brandenburg werden in der Nacht auf Freitag etwa 100 Geflüchtete aus Afghanistan erwartet. Sie werden vorerst in einem Aufnahmezentrum in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) untergebracht.

Das Land Berlin hat bereits vor dem Umsturz in Afghanistan Ortskräfte aufgenommen. In den Wochen vor der gewaltsamen Machtübernahme durch die Taliban wurden von insgesamt knapp 2.500 Personen, die in Deutschland erwartet wurden und teilweise schon eingetroffen waren, dem Land Berlin 167 Personen zugeteilt. Bislang sind 85 dieser Personen in Berlin angekommen.



Sendung: Abendschau, 19. August 2021, 19:30 Uhr