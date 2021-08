Die West-Berliner Schutzpolizei stellt in ihrem Bericht fest:



Am 14.8.1961, 14.30 Uhr, wird wegen angeblich provokatorischen Verhaltens der West-Berliner Bevölkerung der Übergang am Brandenburger Tor geschlossen. Hier sowie in Neukölln an der Wildenbruchstraße fallen die ersten Warnschüsse.



Am 17.8.1961 werden in Treptow (Harzer Straße), später auch in allen anderen Stadtteilen, die nach West-Berlin führenden Ausgänge der unmittelbar an der Sektorgrenze im Sowjetsektor gelegenen Häuser zugemauert bzw. vernagelt.



Am 18.8.1961 wird am Potsdamer Platz das erste Teilstück der “Mauer“ errichtet, die sich bald an der gesamten Sektorgrenze entlangziehen soll. Abends östliche Hetzpropaganda am Brandenburger Tor aus Laukw. der Vopo.



Am 21.8.1961 werden zur Verhinderung der Flucht auf dem Wasserwege von Vopo, Grepo und Seepolizei zwischen Griebnitzsee, Glienicker Lake, Jungfernsee, Sakrow und Brüningslinden sämtliche privaten Wasserfahrzeuge aus Bootshäusern und von Wassergrundstücken in Richtung Potsdam abgeschleppt.



Am 23.8.1961 werden die noch verbliebenen 12 Grenzübergänge auf 7 eingeschränkt.



Im Laufe der folgenden Tage und Wochen werden unter Einsatz von starken Arbeitskolonnen entlang der Sektor- und Zonengrenze die östlichen Grenzsperren ausgebaut.



Seit dem 20.9.1961 werden außerdem unter den "Schutz" der Vopo die unmittelbar an der Sektorgrenze gelegenen Häuser von den bisherigen Anwohnern geräumt (Harzer Straße, Bernauer Straße, Sebastianstraße, Waldemarstraße und an vielen anderen Stellen).