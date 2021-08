Es geht um Feindeslisten und Todesdrohungen, um Steinwürfe auf Privathäuser und um gezielte Autobrandstiftungen: Die Neuköllner Anschlagsserie versetzte Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, jahrelang in Angst und Schrecken. Die Ermittler identifizierten mit Sebastian T. und Tilo P. zwei Neonazis als Tatverdächtige - doch um sie zur Rechenschaft zu ziehen, fehlten bislang die Beweise. Die Neuköllner Anschlagsserie würde wohl ungesühnt bleiben, so schien es jedenfalls.

Schlecht ausgewertete Spuren, verspätete Ermittlungen: Dem rbb liegt der Bericht der beiden Sonderermittler zur Neuköllner Anschlagserie vor - und das Fazit ist eine zum Teil harte Kritik an den Sicherheitsbehörden, vor allem an der Staatsanwaltschaft. Von Jo Goll

Handfeste Beweise, dass T. und P. Kocaks Wagen rund zwei Wochen nach der Ausspähaktion tatsächlich anzündeten, gibt es bis zum heutigen Tage nicht. In der Anklage führt die Generalstaatsanwaltschaft aber weitere Indizien an, die bisher unbekannt waren.

Im Fokus der Anklage stehen vor allem zwei Brandstiftungen vom 1. Februar 2018. Die Autos des Linken-Politikers Ferat Kocak und des Buchhändlers Heinz Ostermann waren dabei in Flammen aufgegangen. Für Schlagzeilen hatte vor allem der Brand von Kocaks Fahrzeug gesorgt. Er hatte das Auto auf dem Grundstück seiner Eltern abgestellt. Vom Carport aus hätten die Flammen auf die Hauswand und auf eine Gasleitung übergreifen können. Bei einer Explosion wären Ferat Kocak und seine Eltern womöglich in Lebensgefahr gewesen.

So fanden die Beamten in der Wohnung von Tilo P. bei einer Hausdurchsuchung nur einen Tag nach dem Anschlag eine Sturmhaube. Für eine Brandstiftung sei dies "ein klassisches Tatmittel", sagt Staatsanwalt Feuerberg. Die Auswertung des Computers von Tilo P. ergab zudem, dass der polizeibekannte Rechtsextremist das Grundstück der Eltern von Ferat Kocak – den späteren Tatort also – vor dem Anschlag via "Google Earth" ausgespäht hatte. Auch ein solches Verhalten wertet die Generalstaatsanwaltschaft in der Anklage als starkes Indiz für eine Täterschaft.

Auch auf dem Rechner von Sebastian T. fanden die Ermittler Indizien, die der Öffentlichkeit bisher unbekannt waren. Der Datenauswertung zufolge befasste sich der Neonazi nur wenige Stunden nach dem Anschlag intensiv mit der Berichterstattung über die Brandstiftung. Wollte Sebastian T. sehen, wie die Medien über seine Tat schrieben? "So interpretieren wir es", sagt Staatsanwalt Feuerberg.