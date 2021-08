Nach Landung in Frankfurt am Main

Berlin erwartet die Ankunft von weiteren afghanischen Ortskräften. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales bestätigte eine entsprechende Anfrage des Bundesinnenministeriums. Zunächst geht es um bis zu 300 Menschen, die im Laufe des Samstages nach Berlin kommen könnten. Die genaue Zahl stehe aber noch nicht fest, sagte die Sprecherin der Sozialverwaltung, Rietz, ebensowenig wie der genaue Zeitpunkt.

Die evakuierten Ortskräfte hielten sich zuletzt noch in Frankfurt am Main auf. Nach ihrer Ankunft in Berlin sollen sie offiziell registriert und untersucht werden. Nicht alle würden in Berlin bleiben, sondern zum Teil auf andere Bundesländer weiterverteilt. Der Berliner Senat hatte in den vergangen Tagen dem Bund mehrfach die Aufnahmebereitschaft signalisiert.