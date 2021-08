Freizeitradler Lichterfelde Montag, 16.08.2021 | 11:01 Uhr

Der Klima-Kampf fordert nun mal Opfer. Dass so viele Menschen in der Innenstadt immer noch mit dem Auto fahren müssen, oder denken, sie müssten es, zeigt ja nur, dass zu viele Menschen in diesem Land den Knall immer noch nicht gehört haben.



Natürlich wird es auch in einer klimafreundlichen Zukunft immer noch Lieferverkehr, ÖPNV, Handwerker im Außendienst und sonstigen notwendigen motorisierten Verkehr geben. Es werden heute auch "gute Autofahrer" beeinträchtigt. Aber genau so, wie ich Einschränkungen in meinem Alltag durch Streiks der GDL sehr gerne in Kauf nehme, weil ich aus Überzeugung solidarisch im Arbeitskampf bin, würde ich von jedem aufgeklärten Berliner, dem eine lebenswerte Stadt und ein lebenswerter Planet am Herzen liegen, solidarische Begeisterung oder wenigstens Verständnis für das Lahmlegen der Innenstadt erwarten.



There is no planet B!