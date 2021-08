Besuch in Berlin-Reinickendorf - Senatorin Breitenbach sieht bessere Lage am Ankunftszentrum für Asylbewerber

11.08.21 | 15:42 Uhr

Drogen, Müll, Verdacht auf Schleuserkriminalität: Seit kurzem sieht sich Berlin hinsichtlich des Ankunftszentrums für Asylbewerber mit Vorwürfen konfrontiert. Bei einem Besuch am Mittwoch warnte Sozialsenatorin Breitenbach vor Vorverurteilungen.



Die Lage im Berliner Ankunftszentrum für Asylbewerber in Reinickendorf hat sich laut Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) verbessert. Ein Sicherheitsdienst bewacht nun den Eingang auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Zudem wurde der Müll, darunter Autowracks, entfernt, der weitläufige Park mit zahlreichen Gebäuden wird zudem mit regelmäßigen Kontrollen überwacht.



"Wir haben die Situation auf diesem Vivantes-Privatgelände verbessert", sagte Breitenbach am Mittwoch bei einem Besuch in der Aufnahmeeinrichtung. Sie betonte, dass das Areal noch immer dem landeseigenen Klinikkonzern gehöre, dieser zuvor aber nicht die Zufahrt bewachen ließ. Dies übernehme nun ein externer Wachdienst, so Breitenbach.

Breitenbach sieht noch keinen Beweis für Schleuserkriminalität

Zuvor wurden in einem Bericht der rbb-Abendschau Vorwürfe gegen das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und die Sozialverwaltung wegen der Zustände im Ankunftszentrum erhoben. In einem Bericht hatten Mitarbeitende des LAF den Verdacht geäußert, dass Schleuser illegal Menschen vor allem aus der Republik Moldau nach Berlin bringen würden, um sich Sozialleistungen zu erschleichen. Zudem sei der angrenzende Park durch Müll, Drogendelikte und Gewalt besonders nachts nicht mehr sicher. Die Polizei hatte dem rbb bestätigt, dass sie am Ankunftszentrum gehäuft zu Einsätzen gerufen werde.



Breitenbach sprach hingegen beim Verdacht auf Schleuserkriminalität von "Vermutungen, die auch bewiesen werden müssen". Ihre Behörde habe die Polizei informiert, etwaige Ermittlungen würden nun dort erfolgen.



Zudem sei unklar, ob Asylbewerber für Müll, illegale Feiern der Drogendelikte im Park am Ankunftszentrum allein verantwortlich seien. "Solche Verdächtigungen finde ich schlicht und ergreifend nicht richtig und sie tragen dazu bei, dass es wieder eine Auseinandersetzung über geflüchtete Menschen gibt."

Senatorin weist Vorwürfe gegen Moldauer zurück

Auch den Vorwurf, vor allem Menschen aus der Republik Moldau würden zurzeit nur nach Berlin kommen, um sich Sozialleistungen zu erschleichen, sei falsch. "Es gibt in diesem Land nach wie vor ein Grundrecht auf Asyl." Jeder Antrag müsse geprüft werden, so Breitenbach. Ihre Behörde habe die Aufgabe, die Menschen währenddessen zu versorgen. Das geschehe auch weiterhin mit Sach- und Barleistungen.



Corona-bedingt sei den Menschen seit gut einem Jahr das Geld für jeweils drei Monate ausgezahlt worden, sagte Breitenbach. Der Grund dafür sei, dass aufgrund der Pandemie zahlreiche Behördengänge für Asylbewerber gar nicht möglich gewesen seien, notwendige Anträge also nicht hätten bearbeitet werden können. Mit den Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen soll nun aber auch der Auszahlungszeitraum wieder verkürzt werden, kündigte Breitenbach an.

CDU fordert Abschaffung der Barleistungen

Der CDU geht das aber nicht weit genug. In einem neuen Antrag, der dem rbb vorliegt, fordert sie die Abschaffung der Barleistungen für alle Asylbewerber, die in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Vorbild dafür sei der Freistaat Bayern, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger dem rbb. "Es geht hier darum, dass wir uns nicht wie die größten Deppen Europas verhalten und ausbeuten lassen."



Besonders im Fall der Asylsuchenden aus Moldau handele es sich um Leistungsmissbrauch, da Asylanträge von Menschen aus diesem Land fast nie Erfolg hätten. Das Asylrecht bestehe für Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder aus Kriegsgebieten kommen, so Dregger. "Mir kann doch keiner erzählen, dass er in Moldau nicht überleben und seinen Lebensunterhalt erwirtschaften kann."

