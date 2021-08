Keine "billigen Lückenfüller" - Lehrergewerkschaft fordert Ausbildungsoffensive für Berliner Seiteneinsteiger

dpa/Christoph Soeder Audio: Radioeins | 09.08.2021 | Tom Erdmann im Interview | Bild: dpa/Christoph Soeder Download (mp3, 5 MB)

09.08.21 | 08:35 Uhr

Nur 80 Lehrerstellen sind zum Schulstart in Berlin unbesetzt. Gut findet das die Lehrergewerkschaft GEW, aber: Die Statistik werde durch immer mehr Seiteneinsteiger aufgebessert – ohne ihnen echte Perspektiven anzubieten, kritisiert GEW-Landeschef Erdmann.



Nach rund sechs Wochen Sommerferien wird es für gut 460.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin nun wieder ernst: Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Deshalb sind in den Schulen erneut Hygienemaßnahmen, Maskentragen, Abstand, Luftfilter und regelmäßige Schnelltests angesagt.



In den ersten drei Schulwochen sind jeweils drei Tests vorgeschrieben. Trotz zuletzt wieder steigender Corona-Zahlen setzt der Senat auf Präsenzunterricht, der im Unterschied zum letzten Schuljahr verpflichtend für alle Schüler ist.

Infobox Zahlen zum neuen Schuljahr Insgesamt starten am Montag 376.460 Schüler allgemeinbildender Schulen (2020: 369.841) und 87.360 Schüler (2020: 83.264) berufsbildender Schulen ins neue Schuljahr. Rund 32.000 Lehrkräfte sowie Tausende Erzieher kümmern sich um sie.



Die Besetzung von 2.440 unbefristeten Lehrerstellen war wie jedes Jahr schwierig, gelang aber nach Angaben von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bis auf etwa 80 Stellen.

Erdmann: Seiteneinsteiger sind größte Gruppe

Kritik an der Personalpolitik im Berliner Bildungsbereich kommt zum Schulstart von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Deren Landeschef Tom Erdmann verwies am Montagmorgen im rbb-Programm Radio Eins auf die steigende Zahl von Seiteneinsteigern, die nicht ausreichend ausgebildet seien.



Dringend nötig sei eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, betonte Erdmann im rbb: "Erstmalig sind die Seiteneinsteiger die größte Gruppe unter den neu eingestellten Lehrkräften. Wir freuen uns einerseits über das neue Personal, aber diese Gruppe hat gar keine Chance auf den Quereinstieg und darauf, irgendwann genauso gut wie die anderen Lehrkräfte bezahlt zu werden. Hier braucht es Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, damit sie nicht der billige Lückenfüller sind, wofür sie gerade eingestellt werden", so Erdmann.

"Wissen nicht, was nach Delta kommt"

An die Lehrerinnen und Lehrer in Berlin appellierte Erdmann, sich schnellstmöglich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, um die Schülerschaft zu schützen. Es gebe keine Zahlen zu Impfquoten unter den Lehrkräften, "aber wir nehmen wahr, dass hier die Impfbereitschaft sehr hoch ist, es gibt nur sehr wenige Impfskeptiker*innen. In den Grundschulen könnten schon 80 bis 90 Prozent geimpft sein, denn diese Lehrkräfte gehörten schon zur zweiten Priorisierungsgruppe. In den weiterführenden Schulen haben noch nicht alle den vollen Impfschutz, aber auch hier scheint der Knoten geplatzt zu sein", so Erdmann.



Er hoffe, dass in Berlin in den kommenden Monaten erneute Schulschließungen ausbleiben, "aber das Alphabet hat noch viele Buchstaben, wir wissen nicht, welche Varianten noch nach Delta kommen", so Erdmann, selbst Lehrer. Dringenden Handlungsbedarf sieht er noch beim Thema Luftfilter. Persönliche Beobachtungen hätten ergeben, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Schulen im Vergleich zur Zeit vor den Ferien unverändert, also ohne die zuvor zugesagten Luftfilter in den Klassenräumen, vorgefunden hätten.



Insbesondere in den Kitas müsse hier schnell gehandelt werden, so Erdmann: "Berlin ist einer der Spitzenreiter, wenn es um Bestellungen der Luftfilter für Schulen geht, Warum hat Bildungssenatorin Scheeres nicht auch welche für Kitas bestellt, obwohl es auch dafür Bundesmittel gibt?", fragt der Lehrer- und Erziehungsgewerkschafter Erdmann.

Maskenpflicht auch in Brandenburger Schulen

Auch in Brandenburg startet am Montag das neue Schuljahr, hier mit knapp 300.000 Schülerinnen und Schülern. Darunter sind rund 23.000 Erstklässler, die bereits am Samstag ihre Einschulung gefeiert hatten.



Alle Klassen starten im Präsenzunterricht, allerdings müssen in den Schulgebäuden Masken getragen werden. Für die Grundschüler gilt dies als Schutzmaßnahme wegen der Reiserückkehrer zunächst nur für zwei Wochen. Für alle, die eine Schule betreten wollen, gilt eine regelmäßige Testpflicht beziehungsweise die Vorlage eines Impf- oder Genesennachweises.



In den ersten sechs Wochen nach den Ferien sollen die Lehrkräfte auf Klassenarbeiten und Klausuren verzichten. Insgesamt soll die Zahl der Klausuren im kommenden Jahr reduziert werden, damit mehr Zeit für das Aufholen von Lernrückständen bleibt.

Sendung: Radioeins, 9. August 2021, 6:34 Uhr