Rund 200 afghanische Ortskräfte sind nach der Machtübernahme der Taliban in Berlin eingetroffen. Nur ein Teil von ihnen wird auch hier bleiben. In der Bevölkerung wird die Aufnahme der Menschen überwiegend positiv gesehen. Das ergibt der aktuelle Berlin Trend.

Auf die Frage: "Sollten nach dem Machtwechsel Afghanen und deren Familien, die in den vergangenen Jahren vor Ort für die Bundeswehr sowie deutsche Einrichtungen und Organisationen gearbeitet haben, von Deutschland und damit auch in Berlin aufgenommen werden?" antworteten 51 Prozent der Befragten mit "Auf jeden Fall" und 29 Prozent mit "eher ja". Mit "eher nein" antworteten 8 Prozent und mit "Auf keinen Fall" 6 Prozent. Weitere 6 Prozent machten keine Angaben.

Nach Landung in Frankfurt am Main

Berlin sei vorbereitet sowohl auf Aufnahme und Weiterverteilung von Menschen, die in die Hauptstadt kämen als auch darauf, dass ein Teil von ihnen zumindest mittelfristig hier bleibe.

Nach Angaben der Senatsverwaltung ist Berlin ein Verteilzentrum. Das bedeutet, dass nur ein Teil der Afghanen, die zunächst in die deutsche Hauptstadt gebracht werden, auch dort bleibt. Die übrigen werden auf weitere Bundesländer verteilt. In Brandenburg waren bereits am Freitag die ersten afghanischen Ortskräfte angekommen und in die Erstaufnahme-Stelle in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) gebracht worden.