In Brandenburg sehen die Forscher Schwächen insbesonders bei der Digitalisierung: Die Verfügbarkeit von Breitband an den Schulen sei gering und der Zugang zur Weiterbildung der Lehrkräfte unterdurchschnittlich. Zudem würden viele Grundschüler verspätet eingeschult und der Anteil der vorzeitig abgebrochenen Ausbildungsverträge sei hoch.



In Berlin erreichte ein relativ hoher Anteil von Schülern bei Vergleichsarbeiten nicht die Mindeststandards, auch der Anteil der Schulabbrecher ist überdurchschnittlich hoch. Weitere Defizite gibt es bei der beruflichen Bildung und bei der Integration. Bei den Betreuungsbedingungen an Kitas und Schulen liegt die Hauptstadt indes an der Spitze der Bundesländer.