Martin Brack FRIESACK Dienstag, 24.08.2021 | 16:47 Uhr

Ich habe nichts dagegen, ein paar dieser Menschen hier dauerhaft zu integrieren. Am besten in ländlichen Regionen. In meiner Region haben wir damit gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich etwas dagegen, wenn Politiker und Interessenvertreter ständig über die Köpfe der Bürger entscheiden und voraussetzen, dass die Menschen begeistert zustimmen. Echte Integration ist sehr aufwendig und bedarf einer dichten Betreuung und Zuwendung. Da dies in großer Zahl nicht funktioniert, gaukeln wir uns das regelmäßig vor und verschweigen oder verschleiern auch gerne die negativen Folgen. Erst prüfen, was verantwortbar geht und wirklich leistbar ist, dann angemessen handeln. So wäre allen geholfen.