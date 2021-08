Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain - Afghanische Ortskräfte sollen heute in Brandenburg eintreffen

19.08.21 | 10:28 Uhr

Rund 100 aus Afghanistan evakuierte Menschen sollen heute in Brandenburg ankommen. Sie werden vom Flughafen Frankurt am Main in die Erstaufnahme nach Doberlug-Kirchhain gebracht. Dort sollen sie aber nur wenige Tage verbringen.

Brandenburg erwartet nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban am

Donnerstag die ersten Ortskräfte mit Familien aus Afghanistan. Sie sollen am Nachmittag oder am Abend eintreffen, wie Innenminister Michael Stübgen im rbb-Inforadio ankündigte. Es handele sich um "etwas mehr als 100 Menschen", die in der Nacht in zwei Passagiermaschinen in Frankfurt am Main gelandet seien, so der CDU-Politiker. Die Menschen sollen zunächst in die Erstaufnahme-Einrichtung nach Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) gebracht werden. Dort würden sie einige Tage bleiben und dann auf andere Bundesländer verteilt werden.



"Wir müssen damit rechnen, dass es sich um traumatisierte, teilweise schwerst traumatisierte Menschen handelt", sagte Stübgen. "Die haben in den letzten Tagen und Wochen Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können." Sie müssten erstmal zur Ruhe kommen können. Die Menschen werden nach ihrer Ankunft demnach wahrscheinlich drei bis vier Tage in Brandenburg bleiben, "voraussichtlich bis Dienstag", sagte Stübgen. Sie werden auf das Coronavirus getestet, erhalten ein Hygienepaket, bei Bedarf medizinische Unterstützung und Kleidung, falls dies erforderlich ist. Dann werden die Menschen auf andere Orte verteilt.

Doberlug-Kirchhain hat genügend Kapazitäten

Die Außenstelle Doberlug-Kirchhain habe man für die Ortskräfte ausgesucht, weil dort viel Platz sein - neben der Zentralstelle in Eisenhüttenstadt und der Einrichtung am Hauptstadtflughafen BER, sagte der Chef der Zentralen Ausländerbehörde von Brandenburg, Olaf Jansen. Insgesamt stünden dort 1.090 Plätze bereit, 350 seien derzeit belegt.



Eigentlich sollten auf den Passagierlisten nur Ortskräfte - also lokale afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr oder internationaler Organisationen - und ihre Familien stehen, so Jansen. Unter den Schutzsuchenden könnten aber auch asylberechtigte Menschen sein, beispielsweise evakuierte Journalisten oder Personen aus Drittstaaten. "Wir sind auf alle vorbereitet", sagte Jansen. "Jeder, der jetzt evakuiert werden kann, dem ist geholfen."

Stübgen erwartet Flüchtlingswellen

Innenminister Stübgen versicherte, Brandenburg sei bereit mitzuhelfen und habe auch die Kapazitäten, auch langfristig afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Er könne aber keine konkreten Zahlen nennen, sagte Stübgen im rbb. Das sei mit den Innenministern der anderen Bundesländer am Mittwoch so verabredet worden. "Entscheidend ist, dass der Bund jetzt sagt, was machen wir. (...) Und ich habe für Brandenburg im Namen der ganzen Landesregierung natürlich unsere Aufnahmebereitschaft signalisiert und wir wissen auch, dass wir Kapazitäten haben."



Die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft müssten sich auf Flüchtlingswellen vorbereiten, forderte Stübgen. "Sie werden zunächst in den Nachbarländern aufschlagen und hier ist es von entscheidender Bedeutung - das ist aber nicht Sache der Klärung, die die Innenminister machen können - dass EU und UNHCR sehr schnell Aufnahmekapazitäten, Auffanglager heimatnah für die Flüchtlinge bereitstellen können."

Brandenburg hatte, wie auch andere Bundesländer, bereits zuvor schon afghanische Ortskräfte und ihre Familien aufgenommen. Nach Angaben des Innenministeriums sind es bisher 150 Menschen - 33 Ortskräfte und ihre Angehörigen.

