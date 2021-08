Die Brandenburger Landesregierung ändert die Kriterien zur Bewertung der Corona-Lage. Auch Berlin will seine Kriterien für Maßnahmen ändern.

Die Brandenburger Landesregierung bezieht künftig für die Beurteilung der Corona-Lage nicht mehr nur die Sieben-Tage-Inzidenz ein, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mitteilte. Demnach werden neben dem Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch die Auslastung der Krankenhäuser (vor allem der Intensivstationen), der Anteil der Geimpften an der Bevölkerung und die Verbreitung besorgniserregender Virusvarianten mit einbezogen.

Das Brandenburger Kabinett aktualisierte und verlängerte am Dienstag die Corona-Umgangsverordnung des Landes um vier Wochen. Die neue Fassung tritt am Samstag in Kraft und gilt bis einschließlich 24. September.