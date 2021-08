Sebastian Rother Berlin Freitag, 27.08.2021 | 12:30 Uhr

Ich helf den Brandenburgern ja gerne:



Dieses Programm muss an SCHULEN statt finden! Erklärt den Kindern einfach was gesättigte Fette und co sind, wo die drin sind, was Geschmacksverstärker sind und wie sich alles auf den Körper auswirkt.



Das sollte ab Klasse 4 und noch mal in Klasse 7 stattfinden und wenn ihr dann brav wartet werdet ihr feststellen, dass sich diese Menschen gesünder ernähren. Dabei kann man gleich auf die Gefahr von "veganen" Produkten hinweisen in dem man einfach mal die ganzen chemischen Zusatzstoffe da benennt und so aufzeigt: "Nur weil VEGAN drauf steht bedeutet es nicht, dass es gesund ist". Das ist nichts gegen Veganer aber die veganen Produkte sind chemisch alle "verseucht" und das sollte auch gelehrt werden.