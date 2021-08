Entwässerte Moore sind gefährliche Klimakiller. In Brandenburg stoßen sie mehr Treibhausgas aus als der komplette Verkehr des Landes. Das Umweltministerium arbeitet jetzt an einem Moorschutzprogramm, um den Ausstoß spürbar zu verringern. Von Oliver Soos

Diese wirken als CO2-Speicher und werden oft mit Schwämmen verglichen. Wenn das Wasser im Boden verschwindet, sinken die Poren des Torfs zusammen und der Moorboden sackt ab. Die im Boden enthaltenen Mikroorganismen bekommen dann Sauerstoff und fangen an, die im Torf gespeicherten organischen Substanzen zu zersetzen, so dass Kohlendioxid und Lachgas in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Aktuell sollen die Brandenburger Moorböden pro Jahr etwa 6,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen, 0,7 Tonnen mehr als der gesamte Verkehr des Landes.

Etwa 265.000 Hektar Moorfläche gibt es in Brandenburg. Das entspricht etwa dreimal der Fläche von Berlin. Seit dem 18. Jahrhundert werden diese Moorflächen entwässert, unter anderem für die Landwirtschaft. Heute sind noch rund 166.000 Hektar als Moorböden erhalten, mit einem Torfhorizont von mindestens 30 Zentimetern. Davon sind nur etwa 10.000 Hektar so genannte naturnahe wachsende Moore.

In den kommenden fünf Jahren will der Minister gut 15 Millionen Euro für den Moorschutz zur Verfügung stellen, aus dem Zukunftsinvestitionsfonds (Zifog) des Landes Brandenburg. Vogel hofft außerdem auf weitere Mittel des Bundes. Mit dem Geld soll vor allem klimaschonende Landwirtschaft auf nassen Moorböden gefördert werden.

Einer der so eine Landwirtschaft schon betreibt, ist der 36-jährige Sebastian Petri, der in diesen Tagen viel Medienaufmerksamkeit genießt. Er gilt als erster Moor-Klimawirt Brandenburgs, wird vom Land gefördert und wurde vom Deutschen Verband für Landschaftspflege mit einem Preis ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet er 280 Hektar Land im Rhinluch bei Kremmen (Landkreis Oberhavel), einem der größten zusammenhängenden Moorgebiete Brandenburgs.

Sebastian Petri entwässert seine Flächen nicht. Dadurch hat er auf dem sumpfigen Boden nur begrenzte Möglichkeiten, was Ackerbau und Viehzucht angeht. Er baut schilfartiges Rohrglanzgras an und hält ein paar Wasserbüffel. Das Fleisch lässt sich kaum vermarkten, das Gras verkauft er vor allem als Heu an Pferdehalter und stellt es für Forschungszwecke zur Verfügung. Ohne die Förderung könnte sich Petri im Moment noch nicht über Wasser halten. Er sagt, er arbeite für die Zukunft. "Ich bin hier in dieser Landschaft aufgewachsen und sehe, wie das Moor immer mehr zerstört wird und verschwindet", sagt Petri und erzählt von seinem dreijährigen Sohn, der vielleicht auch mal Landwirt werden wolle: "Ihm möchte ich später einmal nicht gegenüberstehen und sagen müssen: Wir haben es ja gewusst, aber wir haben nichts gemacht."

Um von seiner Art von Landwirtschaft einmal ohne Förderung leben zu können, bräuchte es gute Verwertungsmöglichkeiten für sein Anbauprodukt Rohrglanzgras, so Petri. Daran arbeitet das Leibnitz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Der Forscher Carsten Lühr erzählt von vielversprechenden Experimenten mit dem Moorgras aus dem Rhinluch. "Wir waren sehr überrascht, dass wir schon im frischen Zustand, feucht verarbeitet, einen sehr feinen Faserstoff bekommen haben", sagt Lühr. Die Forscher haben Platten gepresst, die Holzfaserplatten für den Innenausbau ähneln. Sie konnten Palletten aus Pappe und Verpackungspapier herstellen.

Umweltminister Vogel will genau so etwas weiter vorantreiben und seine "Förderrichtlinie Klima-Moorschutz" noch in diesem Jahr in Kraft setzen. Mit den 15 Mio. Euro aus dem Zukunftsinvestitionsfonds sollen unter anderem spezielle Maschinen für die Bewirtschaftung des Moores angeschafft werden, so dass weitere Landwirte auf Moorschutz umsteigen können. Sebastian Petri z.B. benutzt einen 250.000 Euro teuren Moor-Mäher - eine umgebaute Schnee-Pistenraupe, die im Sumpf nicht stecken bleibt.

Außerdem sollen Vermarktungsketten aufgebaut werden, so Vogel. "Die Landwirte müssen mit anderen Produkten Einnahmen erzielen können als bislang. Deshalb binden wir Unternehmen ein, die bereit sind, diese Produkte zu verarbeiten. Da sind wir noch ganz am Anfang und das geht auch nicht ohne Wissenschaft", sagt der Minister. Doch eine Zielvorstellung hat er schon: ab 2030 will Axel Vogel in den Brandenburger Moorlandschaften mindestens 700.000 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen also gut ein Zehntel des Ausstoßes insgesamt.