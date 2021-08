Wegen einer Demonstration von Klima-Aktivisten muss am Dienstagnachmittag in der gesamten Berliner Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.



Um 15:00 Uhr setzen sich zwei Demonstrationszüge in Bewegung - einer an der SPD-Zentrale in Kreuzberg und ein zweiter am Konrad-Adenauer-Haus in Tiergarten. Beide Aufzüge vereinigen sich dann am Brandenburger Tor zu einer Kundgebung, bevor es bis zum Invalidenpark weiter geht. Dort soll die Veranstaltung gegen 19:00 Uhr enden.