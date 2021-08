Familienfördergesetz - Berlin verankert Unterstützung für Familien gesetzlich

Bild: imago images/Jochen Eckel

19.08.21 | 17:05 Uhr

Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag Deutschlands erstes Familienfördergesetz beschlossen. Das Ziel: Es soll Schluss sein damit, dass es zwischen den einzelnen Berliner Bezirken riesige Unterschiede bei den Angeboten gibt. Von Sabine Müller

Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, wie viel beziehungsweise wie wenig Familienförderung du bekommst - das ist momentan die Lage in Berlin. Eine Statistik der Bildungsverwaltung zum Jahr 2019 zeigt einen klaren Spitzenreiter bei der Unterstützung von Familien: Friedrichshain-Kreuzberg mit rechnerisch 4,36 Angebotsstunden pro Familie. Deutlich dahinter auf den nächsten Plätzen: Lichtenberg und Neukölln. Sie bieten mit 1,94 beziehungsweise 1,38 Angebotsstunden nicht einmal halb so viel an. Am Ende der Tabelle liegt Pankow mit 0,25 Angebotsstunden pro Familie.

Ungleichheit beenden

Eine solche Spannbreite soll es in Zukunft nicht mehr geben. Jeder Bezirk soll ein Mindestmaß an Unterstützungsangeboten bereitstellen, sowohl was den Umfang als auch die Qualität betrifft. Die Bevölkerungsgröße gibt den benötigten Bedarf vor. Dabei geht es zum Beispiel um Familien-Servicebüros, Stadtteilmütter, Eltern-Kind-Gruppen, Kurse mit Erziehungstipps oder Angebote für staatlich geförderte Familien-Erholungsurlaube.

Beispiel Familienbüros: Bislang gibt es in Berlin neun davon. In Zukunft soll es in jedem der zwölf Bezirke eins geben. Dort können sich Eltern und Kinder in Fragen wie Sorgerecht, Elterngeld oder Unterhaltsvorschuss beraten lassen.

Viel zusätzliches Geld

Bis 2026 sollen die Unterschiede zwischen den Bezirken ausgeglichen sein. Damit das gelingt, gibt es ab dem kommenden Jahr zusätzliches Geld. Bisher stellen Bund, Land und Bezirke jährlich etwa 30 Millionen Euro für Familienförderung zur Verfügung, bis 2026 sollen nochmal 20 Millionen dazukommen.

Um das neue Gesetz auszuarbeiten, waren viele Stimmen aus Land, Bezirken und Zivilgesellschaft miteinbezogen: etwa Familienzentren, Beratungsstellen, Eltern und der Landesjugendausschuss. Familiensenatorin Sandra Scheeres nennt das Familienfördergesetz einen "Meilenstein für ein familienfreundliches Berlin".

Sendung: Inforadio, 19.08.2021, 16:00 Uhr