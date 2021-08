60 Jahre Mauerbau - So gedenken Berlin und Brandenburg der Maueropfer

13.08.21 | 06:05 Uhr

28 Jahre lang teilte die Berliner Mauer die Stadt und riss Familien und Freunde auseinander. Mindestens 140 Menschen wurden bei Fluchtversuchen getötet, viele weitere verhaftet und hart bestraft. Am Freitag jährt sich ihr Bau zum 60. Mal.

Die Gedenkfeier im rbb|24-Livestream ab 09:55 Uhr

60 Jahre nach dem Mauerbau - in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 - steht der Freitag und das Wochenende in Berlin und Brandenburg im Zeichen des Gedenkens an die vielen Maueropfer.

Steinmeier und Müller gedenken in Berlin

Bei der zentralen Gedenkfeier an der Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße wird neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zu Gast sein. Vor rund 120 Gästen hält Müller eine Gedenkrede vor der Kapelle der Versöhnung, anschließend folgt ein Schweigemoment. Danach ist eine ökumenische Andacht geplant. Der rbb überträgt ab 9:55 Uhr die Feier im TV, bei rbb|24 Facebook und auf rbb24.de. Um 13:00 Uhr nimmt Müller dann an einer Kranzniederlegung an der Peter-Fechter-Stele in Berlin-Mitte teil.



Brandenburg gedenkt in Hohen-Neuendorf

Zusammen mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist Müller auch bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes Brandenburg zu Gast. Diese findet in diesem Jahr am erhaltenen DDR-Grenzturm in Hohen-Neuendorf statt (Glienicker Straße).



Im Zentrum steht auch bei dieser Veranstaltung das Totengedenken - 140 leere Stühle in dem Waldstück direkt am Mauerweg symbolisieren, dass diese Menschen fehlen und bis heute Lücken hinterlassen. Auch 140 Namen von Maueropfern sollen verlesen werden. Die Gedenkrede hält Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD). Der rbb überträgt auch hier ab 16:25 Uhr live im TV und auf rbb24.de. Weitere Veranstaltungen finden um 14.00 Uhr in der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße mit Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und um 18:00 Uhr am Denkmal der Steinernen Brücke in Schönwalde-Glien mit Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) statt.

Viele weitere Veranstaltungen in Berlin am Wochenende

In Berlin veranstaltet die Stiftung Berliner Mauer ein dreitägiges Programm mit Führungen, Zeitzeugengesprächen, Workshops, Konzerten, Ausstellungen, Performances und digitalen Angeboten [www.berliner-mauer-gedenkstaette.de]. So soll am Samstag ein “Panberliner Picknick” stattfinden - Berlinerinnen und Berliner sind aufgerufen, gemeinsam “über die Grenzen hinweg” zu picknicken und dies unter den Hashtags #panberlinerpicknick und #sprechenuebergrenzen in den sozialen Netzwerken zu teilen.



Im Besucherzentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer ist die Ausstellung "Inmitten | Hindurch" mit privaten Fotografien vom Mauerbau aus der Sammlung der Stiftung Berliner Mauer zu sehen. Der Eintritt für alle Veranstaltungen und die Führungen ist frei.

