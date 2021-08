Interview | Metropolenkonferenz - "Wir wollen eine Architektur, die so ist wie der Virus"

Bild: dpa/F. Peters

11.08.21 | 08:49 Uhr

Die internationale Metropolenkonferenz "Berlin Questions" verhandelt ab Mittwoch die Frage, wie Städte nach der Pandemie aussehen können. Im Interview erklärt der Berliner Architekt Gustav Düsing, wie Architektur auf Krisenzeiten reagieren soll.

rbb|24: Herr Düsing, wie können wir zukunftsgerechter leben? Gustav Düsing: Unser ganzes Leben verbringen wir in Innenräumen, und nun hat sich gezeigt, dass das nicht immer gesund für die Menschen ist. In der Zukunft sollten nicht alle Aktivitäten drinnen stattfinden. Private Räume könnten sich auf ein Minimum beschränken. Es sollte Bereiche geben, die wir teilen können. Wie kann Architektur das konkret umsetzen? Wir müssen die Definition von Architektur auflockern. Es gibt die Begriffe Outdoor und Indoor. Und vielleicht könnte es so etwas geben wie "Middoor", ein Bereich, der nicht voll privat, nicht voll öffentlich ist. Der aber auch nicht die ganze Zeit geheizt werden muss. In diesem Raum könnte man zusammen kochen, gemeinsam auf die Kinder aufpassen. Diese Räume würden keine komplette Privatheit verlangen.

infos im netz © Villa Massimo, Foto: Alberto Novelli Berlin Questions - Metropolenkonferenz Berlin 2021 11. bis 14. August 2021

zur person Gustav Düsing (Jahrgang 1984) ist Architekt und lehrt an verschiedenen Universitäten. Er hat an der Architectural Association in London studiert und führt seit 2015 ein eigenes Büro in Berlin. Er ist Träger des Rom-Preises für Architektur 2020 und derzeit Artist in Residence an der Deutschen Akademie in Rom, Villa Massimo.

Also brauchen wir Räume, die gleichzeitig sozial und klimafreundlich sind? Die Herausforderungen der Pandemie und der Klimakrise müssen wir in Zukunft zusammendenken. Ich stelle mir ein Wohnhaus vor, in dem Menschen kleine Privaträume haben, in denen sie zum Beispiel schlafen. Aber dann gibt es auch Bereiche, in denen wir im Winter vielleicht nur 15 Grad haben. Aber diese Räume werden geteilt und müssen nicht die ganze Zeit beheizt werden. Und dann gibt es wieder Bereiche im Außenraum, die komplett öffentlich sind. Wir müssen in der Architektur in Zukunft weniger Material verwenden, damit sie Ressourcen schont. Und gleichzeitig müssen wir Räume öffnen, damit sie pandemiegerechter werden.

Sie haben sich im letzten Jahr als Architekt diesen Fragestellungen angenommen und eine Art mobiles Quarantäne-Zelt entworfen. Das könnte überall auf der Welt aufgestellt werden. Ich habe im ersten Lockdown zusammen mit meinem Kollegen Carson Chan darüber nachgedacht, welche Aufgaben jetzt auf Architekten zukommen. Wir wollen eine Architektur, die so ist wie der Virus: nämlich skalierbar, zeitlich und räumlich unabhängig, unvorhersehbar und adaptierbar. Wir haben dann eine Zeltstruktur entwickelt, die man in Containern verstauen und dann überall in der Welt aufstellen kann, wo eben ein Virus auftaucht. Dort kann man dann sofort Leute aus ihrem Umfeld rausnehmen, damit sie ihre 14 tägige Quarantäne im Zelt verbringen können. Auch hier soll es private Bereiche und öffentliche Bereiche geben. Der Raum ist so flexibel, dass er auf die verschiedenen Stadien der Isolation reagieren kann. So könnten auch Gruppen nach Flugreisen oder Familien zusammen in Isolation gehen.

dpa/Bernd von Jutrczenka Interview | Berliner Senatsbaudirektorin Lüscher - "Es waren die schönsten fünf Jahre, und es wird nicht mehr schöner" Ende Juli verabschiedet sich die Berliner Senatsbaudirektorin Regula Lüscher nach 14 Jahren aus dem Amt. Für fünf Senatorinnen und -senatoren war die Schweizerin tätig. Besonders an die zurückliegende Legislaturperiode denkt sie gern zurück.

Das Konzept dahinter heißt "Fortnightism" – was bedeutet das genau?

Es bezieht sich auf die 14 Tage Quarantäne. Wir glauben, dass diese neuen Konzepte von Raum und Zeit völlig neue Phänomene hervorrufen. Wir haben diese Bilder gesehen von Messehallen, wo Gipskartonwände mit Vorhängen stehen, und dann sollte man da 14 Tage bleiben. Aus Ländern wie Indien oder Afghanistan gab es Bilder aus diesen Camps, die völlig unzulänglich waren. Die haben vielleicht ihren Zweck erfüllt, die Menschen zu isolieren, aber es waren architektonische Fragestellungen, die vorher noch niemand mit einer qualitativen Antwort beantwortet hatte. Deswegen haben wir überlegt, wie man diese 14 Tage sinnvoll verbringen kann. Die Zeit in der Quarantäne muss also angenehmer werden? Genau, wir haben uns der Aufgabe angenommen, diese notwendige Maßnahme, möglichst angenehm zu gestalten.

Kann so ein mobiles Zelt dann auch in Berlin stehen? Bis jetzt gibt es das Zelt nur in der Simulation. Wenn es nach dem großen Ende der Pandemie wieder lokale Ausbrüche gibt, kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Zelte dann in Brandenburg oder sogar auf dem Tempelhofer Feld stehen. Diese Zelte müssen eine gewisse Qualität haben, damit man das den Menschen auch zumuten kann. Wir wollen, dass die Menschen dort arbeiten können, sich entspannen können, vielleicht Yoga machen oder Kräuter anbauen. Wenn sich Menschen nach einer Reise aus einem Risikogebiet in Quarantäne begeben sollen, dann könnte man so sichergehen, dass sie das auch wirklich tun.

Sprechen wir nochmal über die Zukunft. Muss sich Architektur weniger mit Großprojekten beschäftigen und viel mehr damit, auf Krisenzeiten reagieren zu können? Architektur muss sich komplett neu erfinden. Das verlangen Pandemien und der Klimawandel. Architektur muss wandelbar sein und reagieren können. Das kann nicht mehr dieser Betonklotz sein, der da starr in der Gegend rumsteht. Sondern, das muss etwas sein, dass sich an diese Extrembedingungen anpassen kann. Man darf nicht glauben, dass eine Architektur über ein Jahr gleich belebt werden kann, wenn die Klimabedingungen sich in dieser Zeit extrem verändern. Architektur muss mobil sein, weil man sich vielleicht eingestehen muss, dass manche Teile der Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar sind. Architektur muss sich komplett neu erfinden. Das verlangen Pandemien und der Klimawandel. Architektur muss wandelbar sein und reagieren können. Das kann nicht mehr dieser Betonklotz sein, der da starr in der Gegend rumsteht. Sondern, das muss etwas sein, dass sich an diese Extrembedingungen anpassen kann. Man darf nicht glauben, dass eine Architektur über ein Jahr gleich belebt werden kann, wenn die Klimabedingungen sich in dieser Zeit extrem verändern. Architektur muss mobil sein, weil man sich vielleicht eingestehen muss, dass manche Teile der Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar sind.

dpa/Christophe Gateau Großbaustellen - Das sind Berlins acht wichtigste Mammutprojekte für 2021 Berlin hat 2020 immerhin den BER eröffnet, im neuen Jahr warten weitere Großprojekte. Darunter sind auch viele Kulturbaustellen: Die umfassend umgebaute Neue Nationalgalerie soll etwa fertig sein. Und es gibt weitere Mammutvorhaben. Von Stefan Ruwoldt

Wir müssen lernen Abstriche zu machen? Die Menschen sind in vielen Bereichen bereit, Komfortabstriche zu machen – vor allem, wenn es um den Klimawandel geht. Aber in Architektur ist das noch nicht besprochen worden. Wenn wir Energie sparen müssen, warum sagen wir nicht einfach, dass wir alle Häuser nur noch auf 18 Grad heizen, und wenn es einem zu kalt wird, dann ziehen wir einen Pullover an? Aber was jetzt passiert ist, dass wir unheimlich viel sanieren, um diesen Komfortstandard weiter betreiben zu können.

Auf der Metropolenkonferenz werden einige Orte in Berlin vorgestellt, die sich schon jetzt mit der Klimakrise beschäftigen. Die Floating University in Neukölln zum Beispiel steht in einem alten Regenrückhaltebecken. Wie können wir davon lernen? In der Floating University sind schon viele von den Ansätzen umgesetzt worden, von denen ich gesprochen habe. Die Struktur dort bietet viele programmatische Möglichkeiten: Dieses Überlaufbecken ist eine Art Naturraum, der aber sehr urban ist. Das ist eine schöne Utopie. Diese Wandelbarkeit und Offenheit sollte in Architektur viel öfter vorkommen. Vielen Dank für das Gespräch!

Sendung: Inforadio, 11.08.2021, 09:25 Uhr