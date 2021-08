Interview | Film "Die Unbeugsamen" - "Wir sind mit der Fiktion aufgewachsen, dass Frau nicht Bundeskanzlerin werden könne"

17.08.21 | 07:21 Uhr

Konrad Adenauer oder Willy Brandt prägten das Bild der Bonner Republik. Aber auch viele Politikerinnen haben mitgemischt und mussten Vorurteile und Beleidigungen ertragen. Der Berliner Filmemacher Torsten Körner erzählt ihre Geschichte.

rbb: Herr Körner, warum kommt dieser Film erst jetzt? Die Bonner Republik ist doch längst Geschichte. Torsten Körner: Ja, aber die Bonner Republik ist keineswegs Geschichte, weil die alten Leitbilder immer weiter wirken. Und wenn wir auf die alte Bonner Republik zurückblicken, sehen wir da immer nur Männer. Das war aber nicht so. Es haben aber auch sehr viele charismatische, sehr kompetente und großartige Politikerinnen in der Bonner Republik gewirkt. Und wenn man sich immer nur an Männern orientiert, immer nur auf Adenauer, Schmidt und Brandt guckt, dann verpasst man etwas für die Gegenwart.

Infos zum Film "Die Unbeugsamen" Der Film von Torsten Körner feiert am 16. August Premiere. "Die Unbeugsamen" kommt am 26. August in die Kinos. [Homepage zum Film]

Sie sagen, es gab Politikerinnen, beeindruckende, taffe Frauen. Welche stehen da in Ihrem Film im Mittelpunkt? Da braucht man nur Waltraud Schoppe zu nennen, die das erste Mal im Bundestag beispielsweise Sexismus thematisiert und eine wirklich charismatische Rede gehalten hat. Wenn man die heute sieht, dann läuft es einem noch kalt den Rücken runter, wie vor allem Männer sich im Plenum benommen haben. Oder Hildegard Hamm-Brücher, wie sie bei einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt gesprochen hat. Wir denken an Rita Süssmuth beispielsweise, die erste Frauenministerin der Bundesrepublik. Also, es gibt eine ganze Reihe von Politikerinnen, die erinnernswert sind, und die glaube ich auch Leitbilder für die Gegenwart sind.

Was fanden Sie besonders bedrückend dabei? Ich bin Jahrgang 1965, also auch ein Kind der alten Bonner Republik. Und wir sind alle, jedenfalls die Männer, aber auch die Frauen, mit der Fiktion aufgewachsen, dass Frau nicht Bundeskanzlerin werden könne. Das Frau im Grunde genommen machtungeeignet sei. Und das ist natürlich im Rückblick bestürzend. Aber auch im Archiv ist zu sehen, wie Journalisten - vor allem Männer in der Mehrzahl - Politikerinnen behandelt haben, meistens von oben herab mit ihnen gesprochen haben und meinten, ihnen die Welt erklären zu müssen und nicht umgekehrt. Das ist auch im Rückblick entlarvend. Aber der Film ist, glaube ich, auch wenn man diese Archivaufnahmen betrachtet, auch bei der dennoch bitteren Thematik einerseits dann auch wieder teilweise lustig und entlarvend und komisch und eine sehr emotionale Zeitreise.

Haben Sie Politiker und Journalisten vielleicht nochmal gefragt, was sie einst an kruden Sachen erzählt haben? Der Film ist ja so gebaut, dass wir nur mit Politikerinnen, also ausschließlich mit Frauen, gesprochen haben. Das war das Erzählprinzip. Ich wollte das, was sie erlebt haben, aus ihrer Perspektive geschildert wissen. Und die Männer erzählen sich selbst im Archiv. Und ich glaube, das ist so beredt, dass man die jetzt nicht nochmal fragen muss, wie sie sich vor 30, 40 Jahren verhalten haben. Das erzählen die Bilder und meine Gesprächspartnerinnen in diesem Film.

Nun haben wir fast 16 Jahre Kanzlerin Merkel hinter uns. Sie ist in ihrer letzten Regierungsphase. Es gibt Fraktionschefinnen im Bundestag, es gibt eine Kanzlerkandidatin. Vieles ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Trotzdem haben Sie zu Eingang unseres Gesprächs gesagt, da ist nicht alles erledigt von damals. Wie schätzen Sie es denn ein? Wieviel Arbeit liegt noch vor uns? Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das hat Merkel selbst gesagt über ihre Kanzlerschaft. Und wir müssen doch nur in den Bundestag schauen. Da ist der Frauenanteil erheblich zurückgegangen auf knapp 30 Prozent, glaube ich. Wir müssen uns in der Welt nur umschauen. Die älteste Demokratie, die USA, waren enorm unter Druck. Und da haben bei der letzten Präsidentschaft Trumps Ordnungsvorstellung und Fantasiebilder Einzug gehalten, die die Frau wieder deutlich traditioneller sehen. Zurück an den Herd. Das sieht man in Polen und in vielen anderen osteuropäischen Ländern. Wir haben die bedrückenden Ereignisse in Afghanistan, wo ein Stamm Einzug hält, der die Bewegungsfreiheit von Frauen wieder einschränken will, der Bildung für Frauen verweigert und sie verschleiern will. Also die Frau insgesamt ist global als emanzipierte Frau unter Druck. Auch hier bei uns. Wenn man sich den Wahlkampf anschaut, wie teilweise Annalena Baerbock behandelt worden ist, das hat auch eine sexistische Komponente, würde ich sagen. Und von daher ist die Arbeit für mehr Parität, für mehr Gleichberechtigung und mehr Emanzipation noch lange nicht erledigt. Und ich würde auch sagen, dass die Männer mehr mitarbeiten und sich mehr verändern müssen. Sonst sind wir selbst mal so etwas wie ein Fossil, das mit dem Zeitalter des fossilen Treibstoffs, wie Öl oder Gas, auch verabschiedet wird. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Torsten Körner führte Norbert Hansen, Inforadio.

Sendung: Inforadio, 16.08.2021, 13.48 Uhr