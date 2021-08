Hanno Hochmuth: Wenn man sich die Kassiber genau anschaut, sieht man, dass das sehr kleine Zettel sind. Man erkennt, dass sie auf alten Kalenderblättern geschrieben worden sind. Wenn man noch genauer schaut, sieht man, dass sie acht bis zehn Mal gefaltet wurden. Sie waren also sowieso nicht groß – am Ende nur noch etwa zwei Mal zwei Zentimeter. Sie waren also auch nicht sehr auffällig und ließen sich – vielleicht auch, weil sie so gefaltet waren – sicher recht gut über die Mauer werfen.

Wir gehen davon aus, dass es das Phänomen der geworfenen Kassiber nur in den ersten Wochen und Monaten nach dem Mauerbau gab. Da war die Mauer noch nicht so, wie man sie später kannte. Sie war nicht 3,40 Meter hoch, sondern an vielen Stellen noch provisorisch. So auch in der Bernauer Straße – wo die Kassiber, über die wir verfügen, rüber geworfen wurden. Da gab es zunächst nur einen Stacheldraht-Verhau und die alte Friedhofsmauer als Abgrenzung. Und irgendwo dort konnten die DDR-Grenzer diese kleinen Papierzettel relativ unbeobachtet rüber werfen.

"In Verbindung bleiben" - Kassiber über die Mauer hinweg. Am 9. August 2021 haben Hanno Hochmuth und Manfred Wichmann die "Chronik der Mauer" mit der Geschichte über die Kassiber ergänzt.

Die meisten Kassiber, die der Sammlung der Stiftung Berliner Mauer erhalten geblieben sind, haben eindeutig diesen Charakter. Was am häufigsten bestellt wurde sind Zigaretten – und zwar gute, echte West-Zigaretten, die interessanterweise auch mit D-Mark bezahlt wurden. Auf einem dieser Kassiber steht "Wir haben 10 D-Mark". Und dafür wollten die Ostgrenzer West-Zigaretten. Das heißt, auch die DDR-Grenzsoldaten besaßen oft verbotenerweise West-Geld. Es gib aber auch einen Zettel, wo beispielsweise eine Batterie – ich nehme an, es handelt sich hierbei um eine Auto-Batterie – bestellt wurde. Und wir haben auch Kassiber, wo Damenstrümpfe in Größe "Neuneinhalb, nicht zu hell, nahtlos" der Wunsch waren. Konsumartikel, die es in Ost-Berlin schlecht oder nur in schlechter Qualität gab, waren besonders begehrt.

Dr. Hanno Hochmuth ist Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und lehrt an der Freien Universität Berlin. In seinen Büchern beschäftigt er sich vor allem mit der Geschichte Berlins im 20. Jahrhundert. Er ist in Prenzlauer Berg aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Kreuzberg.

Den Menschen im Westen war offenbar auch klar, dass da etwas Verbotenes passierte, das nicht auffliegen sollte. Deshalb sind diese Zettel auch anonym verfasst. Es steht keine Adresse und so gut wie kein Name darauf. Es wird darum gebeten, die Waren rüberzuwerfen, wenn der Besteller wieder Dienst hat.

Bestellungen von Waren gab es nur von Ost nach West. Aber es gab Antworten von West nach Ost. Mit den Zigaretten zusammen, aber zum Teil auch so, antworteten die Menschen auf der West-Seite der Mauer. Sie warfen den DDR-Grenzpolizisten also ihrerseits Kassiber hinüber und schrieben beispielswiese, diese sollten nicht zu viele Zigaretten verlangen, weil die anderen Kameraden auch welche wollten. Sie gaben aber auch andere Ratschläge wie den, dass diese Kassiber unbedingt verbrannt werden sollten.

Ja, das war bei den Zigaretten und den Damenstrümpfen vermutlich relativ einfach. Ob wirklich auch Batterien rüber geworfen wurden, lässt sich nicht sagen. Bei den Zigaretten und den Strümpfen wissen wir aber von West-Kassibern mit Antworten, die in den Osten geworfen wurden, dass sie durchaus ankamen. Wir können richtige Briefwechsel rekonstruieren aus den Kassibern. Die Zettel wurden hierfür gewendet und nochmals beschrieben. Es waren also nicht nur punktuelle Vorgänge. Es wurden munter Zettel über die Mauer geworfen.

Gab es diese Praxis nur in Berlin oder auch an anderen Stellen?

Ich denke, das ist nur in Berlin – in diesem ganz engen urbanen Kontext – möglich gewesen. Da wurde ja eine Straße wie die Bernauer Straße einfach halbiert – und die eine Hälfte gehörte zu Westberlin, die andere zum Osten. An vielen anderen Stellen – auch in Berlin – war ja der Todesstreifen viel breiter, da wäre das gar nicht möglich gewesen. Und an der innerdeutschen Grenze schon mal gar nicht. Die war ja schon seit 1952 abgesperrt und dicht. Es ist also ein Berliner Phänomen.

Die Stadt war in den Jahren 1949 bis 1961 politisch schon sehr stark geteilt, aber im Alltag noch miteinander verflochten. Das änderte sich auch am 13. August 1961 nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Aber es hatten dann nur noch die Ost-Grenzer die Möglichkeit, diese Verbindung aufrecht zu erhalten, weil nur sie so nah an die Grenze herangehen durften.