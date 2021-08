Der Weltklimarat IPCC warnt in seinem am Montagvormittag veröffentlichten, ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts vor einer deutlich rascheren globalen Erwärmung als bislang angenommen. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen - und damit zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert, heißt es in dem am Montag in Genf veröffentlichten Bericht.

Die Erderwärmung ist demnach "eindeutig" durch den Menschen verursacht. Aber es gebe auch eine gute Nachricht, sagten die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, die rund 14.000 Studien zum Klimawandel gesichtet und bewertet hat. Die Erderwärmung könne gestoppt werden, wenn Politiker jetzt deutliche und sofortige Reduktionen des Treibhausgas-Ausstoßes beschließen.

Insbesondere dem Mittelmeerraum prognostiziert der IPCC-Bericht einen deutlichen Anstieg von Hitzetoten in den kommenden Jahren. Doch auch schon jetzt sterben auch in Berlin und Brandenburg immer mehr Menschen an den Folgen steigender Temperaturen. Das geht aus einer Recherche hervor, die der rbb im Juli veröffentlichte. Demnach sind in den Hitzephasen zwischen 2018 und 2020 in beiden Ländern 1389 Menschen gestorben. Allein im Sommer 2018, als es im Juli und August besonders viele aufeinanderfolgende Hitzetage gab, seien 750 hitzebedingte Todesfälle registriert worden.