IPCC-Klimaprognose zu Berlin und Brandenburg - Regen im Winter, Dürre im Sommer

Bild: rbb|24

15.08.21 | 08:27 Uhr

Der 4.000-seitige Bericht des Weltklimarats enthält auch Prognosen für die Hauptstadtregion. Im Winter weniger Frost, die Sommer werden heißer und trockener. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Klimakatastrophe abzuwenden. Von Sophia Bernert und Dominik Ritter-Wurnig



Regen im Winter, Dürre im Sommer: Die Hauptstadtregion muss sich auf weitere massive Klimaverwerfungen einstellen. In naher Zukunft (2021-2040) steigt die mittlere Jahrestemperatur in Berlin und Brandenburg um 2,1 Grad Celsius auf 9,9 Grad im Vergleich zum Basiszeitraum 1961-1990. Das zeigt eine rbb|24-Datenauswertung des IPCC-Klimaberichts für den Einzugsbereich des Elbe-Flusses, in dem die Hauptstadtregion liegt.

Veränderung der Monatsmitteltemperatur

In allen vier Jahreszeiten soll es im Mittel wärmer werden. Besonders deutlich (in der Grafik unten dunkelrot markiert) wird der Anstieg in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in den Sommermonaten. Durch eine konsequente Klimapolitik könnte das aber noch immer abgewendet werden, sind sich die Wissenschafter einig.



Bild: IPCC WGI Interactive Atlas; Grafik: rbb|24

Auch die Tageshöchstwerte werden in in einem ähnlichen Ausmaß wie die mittleren Temperaturen ansteigen. Gegen Ende des Jahrhunderts (2081-2100) könnte bei einem "weiter so in der Klimapolitik" die Jahresmitteltemperatur in der Region auf 13,4 Grad Celsius im Median steigen – das wäre ein Plus von 5,7 Grad gegenüber der Nachkriegsepoche.

Bild: IPCC WGI Interactive Atlas; Grafik: rbb|24

dpa/Julian Stähle Klimaforscher zu IPCC-Bericht - "Die Temperaturen reagieren jetzt auf Emissionen der letzten Jahrzehnte" Hitze, Starkregen und steigende Meeresspiegel: Der Weltklimarat (IPCC) warnt in einem neuen Bericht, dass die globale Erwärmung deutlich rascher steigt als bisher angenommen. Der Klimaforscher Mojib Latif ist nicht überrascht.

Mehr Regen, weniger Schnee im Winter

Im Vergleich zur Nachkriegsepoche soll es im Mittel 25,8 weniger Frosttage geben (1961-1990: 98,5 Frosttage) und insgesamt um vier Prozent mehr Niederschlag geben. Im Winterhalbjahr würde es durch die steigenden Temperaturen mehr Regen und weniger Schneefall geben. Müssen wir uns also auf milde Winter wie etwa in England einstellen? "Es wird in den nächsten Jahrzehnten in Berlin immer noch im Winter häufig kälter sein als jetzt in London, aber es wird tendenziell mehr Niederschlag geben", sagt der Mitautor des Berichts, Douglas Maraun von der Universität Graz. In den letzten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts könnte es nur noch 29,6 Tage im Jahr mit Frost geben – im Vergleich zu 98,5 Frosttagen zwischen 1961 und 1990. Tiefstwerte von minus 10 oder minus 20 Grad würden dann wohl kaum mehr vorkommen.

Weniger Frost bedeutet weniger Schnee

Weniger Frost führt zwangsläufig dazu, dass der Niederschlag im Winter immer seltener als Schnee runter kommt. Kommt es nicht zu einer konsequenteren Klimapolitik, werden "Weiße Weihnachten" bei uns wohl extrem unwahrscheinlich.

Mehr Trockenheit, trotz mehr Niederschlag

"Für Brandenburg konkret erwarten wir für den Sommer zwar, dass die Niederschläge ähnlich bleiben, aber weil die Temperaturen steigen werden, trocknet der Boden schneller aus", so Mitautor Maraun. Das werde zu stärkeren Dürren und steigender Waldbrandgefahr führen. In der untenstehenden Grafik stehen die Grüntöne für mehr Niederschlag und die Brauntöne für weniger Niederschlag.

Mehr Starkregen-Ereignisse im Frühling und Herbst

Die maximale Niederschlagsmenge an einem Tag wird sich auch verändern. Besonders in den Monaten März und April sowie Oktober und November werden sogenannte Starkregenereignisse zunehmen. Die Gefahr für Hochwasser steigt dadurch, da die ausgetrockneten Böden nicht so gut Wasser aufnehmen können.



dpa/Florian Gaertner 6 min Bericht des Weltklimarates - Vogel geht von schnellerem Ende der Braunkohle aus 2038 soll mit der Braunkohle in Deutschland Schluss sein. Der Brandenburger Umweltminister Vogel glaubt hingegen, das Ende werde schon früher kommen. Wenn die Preise für CO2-Zertifikate anziehen, werde sich die Kohle schlicht nicht mehr lohnen.



Was ist die Elbe-Region?

Der Einzugsbereich der Elbe erstreckt sich über Tschechien, Sachsen, fast ganz Brandenburg und Berlin bis nach Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hamburg. Jeder fallende Regentropfen in dem Gebiet wird irgendwann in die Elbe fließen. Die Elbe-Region ist die für das Sendegebiet genaueste geografische Einheit des IPCC-Berichts. Im interaktiven Atlas [ipcc.ch] lassen sich Daten und Infografiken für diverse Szenarien und Regionen berechnen.

Der Anfang der Woche veröffentlichte erste Teil des sechsten Berichts des Weltklimarats [ipcc.ch] ist so etwas wie der Goldstandard der Klimawandel-Forschung. In dem 4.000-seitigen, englischsprachigen Bericht wird der aktuelle Forschungsstand inklusive der prognostizierten Szenarien dargestellt. Den Berechnungen liegen verschiedene wissenschaftliche Modelle und Szenarien zu Grunde, die am besten mit der Formulierung "weiter so wie bisher" umschrieben werden (CMIP6-Modell, SSP 5/RCP 8,5 Szenario). Der Vergleichszeitraum ist die Nachkriegsepoche von 1961 bis 1990.

Sendung: Inforadio, 15.08.2021, 09:00 Uhr