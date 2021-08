Interview | IPCC-Klimabericht - "Die Ostsee als Urlaubsregion könnte profitieren"

15.08.21 | 11:22 Uhr

Dürre, Trockenheit, Waldbrandgefahr: Die IPCC-Klimaprognose für Berlin und Brandenburg sieht drastische Veränderungen auf die Region zukommen. Laut dem Klima-Experten Douglas Maraun könnte eine Region am Ende aber profitieren.



rbb|24: Herr Maraun, was wir schon länger merken: Die Waldbrände haben in Brandenburg in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ist der IPCC-Bericht so zu verstehen, dass wir uns in den nächsten Jahren auf noch mehr Dürren und Waldbrände einzustellen haben? Douglas Maraun: Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir in den nächsten Jahrzehnten deutliche Veränderung spüren. Für Brandenburg konkret erwarten wir für den Sommer zwar, dass die Niederschläge ähnlich bleiben, aber weil die Temperaturen steigen werden, trocknet der Boden schneller aus. Das wird dazu führen, dass Dürren stärker werden und die Waldbrandgefahr stiegt.

Heißt das, auch die Pegel der Seen werden weiter sinken, das Grundwasser wird weniger und teils knapp werden? Wir hatten in Brandenburg 2018 und 2019 hintereinander starke Dürren. Das sind extreme Ausreißer gewesen, wo es monatelang nicht geregnet hat. Ob diese lange, lange Trockenheit etwas mit dem Klimawandel zu tun hatte, wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen aber, dass die Temperaturen durch den Klimawandel schon beeinflusst sind. Die Bodenfeuchte ist in Brandenburg gesunken und ist immer noch niedrig – das hat auch Auswirkungen aufs Grundwasser. Generell wird der Boden trockener werden, mit Folgen für die Land- und Forstwirtschaft.

Douglas Maraun ist Leiter der Forschungsgruppe Regionales Klima an der Universität Graz und einer der Leitautoren des Weltklimabericht des Weltklimarats IPCC. Seine Forschungsschwerpunkt sind regionale Klimaänderungen und insbesondere Extremniederschläge und Dürren. | Bild: Uni Graz/Douglas Maraun

Großes Thema ist in Brandenburg immer noch die Braunkohle – eigentlich ist 2038 als Enddatum vorgesehen. Wenn wir die 1,5 Grad schaffen wollen, ist dann diese Jahreszahl noch zu halten? Wenn wir bis Ende der 2030er-Jahre mit dem Kohleausstieg warten, ist es sicherlich zu spät um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.

Für Nordeuropa werden insgesamt weniger Frosttage und mehr Niederschläge im Winter prognostiziert werden. Heißt das, wir können in Berlin mit Wintern wie in London rechnen – also kein Schnee, aber viel Regen? Ich kenne selbst noch sehr kalte Winter in Berlin mit minus 10 oder minus 20 Grad. Die werden natürlich wärmer durch den Klimawandel aber die Temperaturen würden wahrscheinlich dennoch immer wieder unter 0 sinken, so dass wir immer wieder mal Schnee bekommen. Aber natürlich wird die Anzahl der Schneetage abnehmen. Es wird in den nächsten Jahrzehnten immer noch im Winter häufig kälter sein als jetzt in London, aber es wird tendenziell mehr Niederschlag geben. Denn wenn die Luft wärmer wird, kann sie auch mehr Feuchte aufnehmen.

Blicken wir Richtung Ostsee. Deren Meeresspiegel soll nicht unbedingt steigen, aber der Sauerstoffgehalt soll sinken. Wie müssen wir uns unser beliebtes Ausflugsziel in hundert Jahren vorstellen? Tatsächlich wird der Meeresspiegelanstieg in der Ostsee etwas geringer ausfallen als in anderen Meeren. Die Temperaturen werden steigen und wenn es weniger Sauerstoff geben wird, leiden natürlich die Fische. Der Mittelmeerraum wird möglicherweise so heiß werden, dass man dorthin eventuell gar nicht mehr in Urlaub fahren will. Es kann also sein, dass die Ostsee als Urlaubsregion – wenn es vielleicht insgesamt dort sonniger und wärmer wird – profitiert.

Die großen Entscheidungen müssen auf der politischen Ebene getroffen werden. Ist es dennoch aus ihrer Sicht wichtig, dass jeder Einzelne etwas zum Klimaschutz beiträgt? Wenn man das Pariser Klimaziel erreichen will, dann muss die Weltgemeinschaft als Ganzes reagieren. Wenn einem als Einzelner der Klimaschutz wichtig ist, dann kann man nur darauf hinwirken, dass Klimaschutzpolitik mehrheitsfähig wird. Wenn ich als Einzelner einen Flug vermeide, verändert das nichts. Aber wenn man als viele Einzelne ein gesellschaftliches Klima schaffen kann, in dem Klimaschutz ernst genommen wird und in dem man Wahlen beeinflussen kann, dann schafft man es auf der großen Skala, Politik zu beeinflussen. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24.

