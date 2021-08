In der Nacht zu Freitag ist im Landkreis Elbe-Elster ein Konvoi mit rund 60 afghanischen Ortskräften eingetroffen. Eigentlich wurden die Menschen bereits am Donnerstagnachmittag erwartet. Doch vor der Abreise gab es Verzögerungen.

Die Afghanen, darunter mehrere Kinder, wurden zunächst mit Essen und Trinken sowie medizinisch versorgt. Sie müssen drei Tage in Quarantäne und sollen voraussichtlich bis Dienstag in Doberlug-Kirchhain bleiben. Dann könnten sie auf die Bundesländer verteilt werden.

Rund 60 afghanische Ortskräfte und ihre Angehörigen sind am Freitagmorgen in Brandenburg angekommen. Zwei Busse aus Frankfurt/Main trafen in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ein. Die ursprünglich für Donnerstagabend geplante Ankunft hatte sich wegen der Registrierung der Menschen erheblich verzögert.

Etwa 100 Ortskräfte und ihre Angehörigen aus Afghanistan werden in der Nacht zu Freitag in Brandenburg erwartet. Mit der Ankunft des Konvois aus Frankfurt/Main in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) sei voraussichtlich nach Mitternacht zu rechnen. Auch Berlin steckt in den Vorbereitungen für eine Aufnahme der Geflüchteten. Es wird ein eigenes Landesaufnahmeprogramm vorbereitet, aber auch Vereine engagieren sich.

Seit Montag wurden mehr als 1.600 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. In Doberlug-Kirchhain wurde der Konvoi von Ortskräften aus Frankfurt am Main bereits am Donnerstagnachmittag erwartet. Wie der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen in "Brandenburg aktuell" sagte, habe man zunächts mit "knapp 100 Personen" gerechnet, die nach ihrer Ankunft einen Coronatest machen müssen und zunächst drei Tage lang in der Einrichtung in Doberlug-Kirchhain bleiben werden.

Die Verteilung auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der auch bei Asylbewerbern angewendet wird. "Das bedeutet, dass in Brandenburg etwa drei Prozent der Personen, die insgesamt in Deutschland ankommen, bleiben", sagte der Chef der Zentralen Ausländerbehörde von Brandenburg, Olaf Jansen, am Donnerstag der rbb-Welle Radioeins.